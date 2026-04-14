Λέσβος: Συγκεντρώσεις και πορείες κτηνοτρόφων λόγω αφθώδους πυρετού – Αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης (Photos)

Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποίησαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου στη Μυτιλήνη, διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική ασφυξία που έχει προκληθεί, λόγω του lock down που έχει επιβληθεί από τις 16 Μαρτίου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Η αρχική συγκέντρωση έγινε έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν ζωοτροφές. Στη συνέχεια, διαμέσου της αγοράς της Μυτιλήνης κατευθύνθηκαν στην είσοδο του λιμανιού της πόλης, αποκλείοντας τα εξερχόμενα και εισερχόμενα ΙΧ και φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ περί τις 2 μετά το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μπήκε στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού και προσέγγισε τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» αποκλείοντας την είσοδο σε αυτό και επιβατών. Άγνωστο παραμένει αν θα επιτρέψουν τη φόρτωση του πλοίου με επιβάτες στις 6 το απόγευμα που έχει προγραμματιστεί η αναχώρησή του για Χίο και Πειραιά.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου του αφθώδους πυρετού προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες κτηνοτρόφους της Λέσβου, αλλά και όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι το οικονομικό κόστος για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 70.000 αρνιά και κατσίκια τα οποία επρόκειτο να τροφοδοτήσουν την αγορά της χώρας παρέμειναν αδιάθετα, ενώ, όπως σημειώνουν, το νησί έκανε Πάσχα με σφάγια που εισήγαγε για τις ανάγκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, μεγάλο είναι το κόστος και από την απαγόρευση εξαγωγής από το νησί γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα των τυριών – Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), όπως το ονομαστό λαδοτύρι.

Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις και από τη μη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος που χύνεται σε αυτοσχέδιους λάκκους ή σε ρέματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.

Κατάληψη του λιμανιού

Στην κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν στις 3.30 το μεσημέρι της Τρίτης, 14/4, μεγάλες ομάδες κτηνοτρόφων, προσεγγίζοντας με τα αυτοκίνητά τους τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» όπου, από μία ώρα πριν, βρίσκονταν και άλλοι κτηνοτρόφοι.

Οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού, που κατέληξε στη θάλασσα.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την προστασία των κτηνοτρόφων ζήτησε ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, έκανε γνωστό σήμερα, μετά τη συνάντησή του με κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό, ότι επικοινώνησε με το γραφείο του πρωθυπουργού, ζητώντας άμεση συνάντηση, στην Αθήνα, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο περιφερειάρχης εστίασε σε τέσσερα βασικά αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου:

Πλήρη αποζημίωση στο γάλα που δεν διατίθεται από τον Απρίλιο μέχρι όσο διαρκέσουν τα μέτρα. Η προτεινόμενη αποζημίωση να υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια των αντίστοιχων μηνών παραδόσεων που είχαν πραγματοποιήσει οι παραγωγοί κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Πλήρη αποζημίωση στο ζωικό κεφάλαιο που δεν διατέθηκε και άμεση ενίσχυση αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου για τους πληγέντες.

Αποδέσμευση προϊόντων που έχουν παραχθεί πριν από την εμφάνιση κρούσματος.

Την αναστολή πληρωμών των θιγόμενων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, για όσο διαρκούν τα μέτρα.

Ο περιφερειάρχης, σύμφωνα με δήλωσή του, «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με κυβερνητικά στελέχη, ασκώντας έντονη πίεση προκειμένου τα παραπάνω αιτήματα να γίνουν άμεσα αποδεκτά».

