search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 14:47

Ροδόπη: Κινηματογραφική καταδίωξη με 5 συλλήψεις – Δεν σταμάτησαν για έλεγχο, έκλεψαν αυτοκίνητο, το αναποδογύρισαν και κρύφτηκαν

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της 13ης Απριλίου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής εντόπισαν τους πέντε κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών. Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Λίγο ώρα αργότερα, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα τους σε περιοχή της Κομοτηνής και διέφυγαν πεζοί ενώ στη συνέχεια, αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο από οικισμό της Ροδόπης, το οποίο εντοπίστηκε ανεστραμμένο σε παρακείμενο σημείο επαρχιακής οδού.

Μετά τις αναζητήσεις των αστυνομικών οι πέντε κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι σε πρανές κοντά στην επαρχιακή οδό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, κατά περίπτωση. Το όχημα το οποίο έκλεψαν κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του, ενώ κατασχέθηκαν επίσης το όχημα διαφυγής και ένα ηλεκτρικό πλυστικό μηχάνημα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου διερευνάται.

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των συλληφθέντων καταζητούνταν με ένταλμα για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ δεύτερος είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη κλοπή και απόπειρα κλοπής. Επιπλέον, προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν παραβιάσει περιοριστικούς όρους διαμονής.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Διαβάστε επίσης:

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια

Καιρός: Σκόνη από τη Σαχάρα «σκεπάζει» τη χώρα – Αναμένονται νεφώσεις και λασποβροχές (photo)

Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3