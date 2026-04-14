Ροδόπη: Κινηματογραφική καταδίωξη με 5 συλλήψεις – Δεν σταμάτησαν για έλεγχο, έκλεψαν αυτοκίνητο, το αναποδογύρισαν και κρύφτηκαν

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της 13ης Απριλίου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής εντόπισαν τους πέντε κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών. Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Λίγο ώρα αργότερα, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα τους σε περιοχή της Κομοτηνής και διέφυγαν πεζοί ενώ στη συνέχεια, αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο από οικισμό της Ροδόπης, το οποίο εντοπίστηκε ανεστραμμένο σε παρακείμενο σημείο επαρχιακής οδού.

Μετά τις αναζητήσεις των αστυνομικών οι πέντε κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι σε πρανές κοντά στην επαρχιακή οδό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, κατά περίπτωση. Το όχημα το οποίο έκλεψαν κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του, ενώ κατασχέθηκαν επίσης το όχημα διαφυγής και ένα ηλεκτρικό πλυστικό μηχάνημα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου διερευνάται.

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των συλληφθέντων καταζητούνταν με ένταλμα για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ δεύτερος είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη κλοπή και απόπειρα κλοπής. Επιπλέον, προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν παραβιάσει περιοριστικούς όρους διαμονής.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια

Καιρός: Σκόνη από τη Σαχάρα «σκεπάζει» τη χώρα – Αναμένονται νεφώσεις και λασποβροχές (photo)

Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι