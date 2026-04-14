ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:30
14.04.2026 14:03

Καιρός: Σκόνη από τη Σαχάρα «σκεπάζει» τη χώρα – Αναμένονται νεφώσεις και λασποβροχές (photo)

Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, συνοδευόμενο από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές, επηρεάζει τη χώρα μας, όπως έγινε γνωστό από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα αναμένεται να υποβαθμιστεί, φτάνοντας και οριακά ξεπερνώντας τα θεσμοθετημένα όρια, σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS, στο διαδικτυακό portal του AtmoHub: https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni.

Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).

