ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
15.04.2026 14:23

Υδρογονάνθρακες: Υπογράφεται η σύμβαση για το Ιόνιο – Παπασταύρου: Σε 300 μέρες η πρώτη γεώτηρηση (Photos/Video)

15.04.2026 14:23
Με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να προβλέπει ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο θα αρχίσει η πρώτη γεώτρηση, πραγματοποιείται η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η σύμβαση γεώτρησης υπογράφεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling. Θα ακολουθήσει από την κοινοπραξία η παρουσίαση του προγράμματος γεώτρησης. Στην εκδήλωση παρίστανται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ και της Σουηδίας Χόκαν Εμσγκορντ.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Σ. Παπασταύρου δήλωσε ότι «μετράμε αντίστροφα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2027. Σε 300 ημέρες από τώρα θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, στο σημείο Ασωπός 1 του βορειοδυτικού Ιονίου».

Υπογράμμισε, δε, ότι η στιγμή είναι ιστορική, γιατί αν οι ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου επιβεβαιωθούν, τότε αυτό θα οδηγήσει σε άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος. λαο επισήμανε ότι τουλάχιστον το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Δημόσιο, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Συνεχάρη, δε, την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy για το επαγγελματισμό και τη συνεργασία, τονίζοντας πως θα αναλάβει την επένδυση των 5 δισ. ευρώ εφόσον το κοίτασμα αξιολογηθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, χωρίς το Δημόσιο να καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Καλωσόρισε επιπλέον τη Stena Drilling στην Ελλάδα.

Ο ΥΠΕΝ σημείωσε ότι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι μέρος της ενεργειακής πολιτικής της χώρας που βασίζεται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Επανέλαβε, δε, ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά μέρος της εθνικής μας ασφάλειας, ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί υπεύθυνα τους εγχώριους πόρους, ενώ στάθηκε και στην ενίσχυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα.

Όπως επισήμανε, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας αποτελούν στρατηγική αναγκαιότητα, σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας. «Ενισχύεται η θέση της χώρας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως η ενέργεια γίνεται συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, καθώς όχημα διασύνδεσης στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έκανε λόγο για σημαντικό ορόσημο στο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας. Μίλησε, δε, για πραγματικά αποτελέσματα μέσα από τη συνεργασία. Είπε, δε, ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς στον ενεργειακό μετασχηματισμό της περιοχής, αλλά τον καθοδηγεί και χαρακτήρισε την Ελλάδα αξιόπιστο ενεργειακό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας.

Ο πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα Χόκαν Εμσγκορντ στάθηκε στη συνεργασία όλων των πλευρών, ενώ επανέλαβε μια αναφορά της κ. Γκιλφόιλ, ότι αυτή είναι μόνο η αρχή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

ADVERTORIAL

«ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» – Tριήμερος Κύκλος Masterclass Κεραμικής -Το IGMSHOP συνδέει δημιουργικά το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» με την Oμάδα Κεραμέων Ίχνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

