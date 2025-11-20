Pulse: Η ακρίβεια «εξοντώνει» σχεδόν 9 στους 10 πολίτες – Προς τη θετική κατεύθυνση οι συμφωνίες για τα ενεργειακά

Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια, την ώρα που οι κινήσεις της κυβέρνησης στα ενεργειακά εγκρίνονται από την πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη διαφορά των 16 μονάδων, με ποσοστό 30%, ανεβάζοντας τα ποσοστά της σχεδόν δύο μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%. Στο 10% η Ελληνική Λύση, από 8,5% ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα χαμηλά, με 6,5%. ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής δείχνουν να παγιώνουν ποσοστό άνω του 3% και να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για είσοδο στη Βουλή.

Το 87% θεωρεί πρόβλημα την ακρίβεια

Την ίδια ώρα, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Η δημοσκόπηση της Pulse έδειξε επίσης ότι οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 56% πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βέβαια, συνδέεται με το 15% των καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτών.

Ανεβαίνουν Τσίπρας και Σαμαράς

Στο πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών του 2027, έχουν προστεθεί στις μετρήσεις και τα κόμματα που πιθανόν να συστήσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.

Τόσο το «κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα όσο και το «κόμμα» του Αντώνη Σαμαρά, δείχνουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Θετικό αποτύπωμα από τις συμφωνίες για τα ενεργειακά

Όσον αφορά στις συμφωνίες για τα ενεργειακά, το 59% θεωρεί πως είναι προς τη θετική κατεύθυνση, ενώ το 30% θεωρεί πως είναι προς την αρνητική κατεύθυνση.

