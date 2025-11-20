Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

Το αίτημα για αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς έχουν ρόλο να παίξουν, αλλά δεν τους … περιμένουν με τα χέρια ορθάνοιχτα.

Στη δημοσκόπηση το 52% δήλωσε ότι η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Οι αρνητικές απόψεις για το εγχείρημα αυξήθηκαν κατά δύο μονάδες από τα τέλη Οκτωβρίου. Το 37% πιστεύει ότι η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει θετικό αντίκτυπο, ενώ 7% ουδέτερο.

Η απάντηση επηρεάζεται έντονα από την πολιτική τοποθέτηση, με όσους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί να αξιολογούν αρνητικά ένα κόμμα Τσίπρα και αντιστρόφως όσους αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί να το βλέπουν με καλό μάτι.

Υπολογίσιμος παίκτης ο Τσίπρας

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα» το 62% απαντά απίθανο, αλλά ένα 10% απαντά πολύ πιθανό και ένα 13% αρκετά πιθανό. Αυτό δίνει μία δυνητική βάση εκκίνησης 10% στον πρώην Πρωθυπουργό, η οποία δεν τον καθιστά σε καμία περίπτωση τοποτηρητή του πολιτικού σκηνικού, αλλά υπολογίσιμο παίκτη… Ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Στη Βουλή ο Σαμαράς

Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά το 64% δηλώνει ότι είναι απίθανο να το ψηφίσει, αλλά ένα 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό. Συνεπώς, ο προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία πρώην Πρωθυπουργός έχει μία δυνητική βάση εκκίνησης στο 5%, που τον βάζει στη Βουλή. Ο Μεσσήνιος πολιτικός αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από Νέα Δημοκρατία και από Ελληνική Λύση.

Διαβάστε επίσης

MRB: Νέα κόμματα θέλουν 7 στους 10 πολίτες – Δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά «τσιμπάει» η ΝΔ από τα ενεργειακά

Pulse: Η ακρίβεια «εξοντώνει» σχεδόν 9 στους 10 πολίτες – Προς τη θετική κατεύθυνση οι συμφωνίες για τα ενεργειακά

Metron Analysis: Χειρότερα από πέρυσι ζουν οι μισοί Έλληνες – Μόλις το 23% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης