Ο Γερουλάνος σπάει το προοδευτικό αυτοδιοικητικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης – Απροσδόκητη χείρα βοήθειας στο Μαξίμου

Κατά ένα περίεργο (ή μήπως όχι;) τρόπο, ο Παύλος Γερουλάνος τοποθετείται απέναντι στο μέτωπο της κεντροαριστεράς στο χώρο της αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για το μέτωπο που συγκροτείται από τη συνεργασία προοδευτικών δημάρχων και δημοτικών συμβούλων και κινητοποιείται, συμπαρασύροντας μάλιστα και δυνάμεις της γαλάζιας παράταξης, κόντρα στην κυβέρνηση. Μάλιστα στη ΝΔ έχει σημάνει συναγερμός, καθώς αμφισβητείται για πρώτη φορά η κυριαρχία της στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Και ενώ υπάρχει αυτή η προοδευτική και ενοχλητική για την κυβέρνηση συνεργασία, έρχεται να την επικρίνει ο Παύλος Γερουλάνος!

Ο οποίος ανακάλυψε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορές και πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έκανε καλά.

Μα, προφανώς θα υπάρχουν διαφορές, καθώς μιλάμε για άλλα κόμματα. Όμως οι συνεργασίες γίνονται μεταξύ διαφορετικών κομμάτων, αλλιώς δεν θα ήταν συνεργασίες, αλλά συγχωνεύσεις.

Το ερώτημα είναι εάν οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης μπορούν και πρέπει να συνεργάζονται, προτάσσοντας τα κρίσιμα και τα κυρίαρχα ζητήματα, ή θα κινούνται αυτοτελώς και κατακερματισμένες (άρα και μονίμως ηττημένες), την ώρα που η κυβέρνηση υποβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πώς γίνεται να αντιστρατεύονται την κυβερνητική πολιτική ακόμα και γαλάζιοι δήμαρχοι, αλλά κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύουν ως βασικό στοιχείο τις διαφορετικές απόψεις ενός της αντιπολίτευσης.

Με δεδομένο ότι έχει κινητοποιηθεί όλος ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ για να περιορίσει τις διαμαρτυρίες στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η στάση του Παύλου Γερουλάνου είναι μάλλον μία απροσδόκητη χείρα βοηθείας για αυτήν – εξ αντικειμένου.

Εκτός κι αν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ενοχλείται που του μετώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση ηγείται ο Χάρης Δούκας και αυτό το κριτήριο είναι πιο σημαντικό στην κρίση του από το να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές για τους δήμους κυβερνητικές επιλογές.

Ο καθείς με τις επιλογές του.

Γ.Μ.

