Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες, «τρέχει» η κυβέρνηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αγρότες στα όριά τους – και η κυβέρνηση σε αγώνα δρόμου πριν ξεκινήσουν τα μπλόκα.
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλευρο αγροτικό πρόβλημα που έχει ήδη μετατραπεί σε κοινωνικό και πολιτικό:
Πρώτον, χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα, που όριζε την καταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τέλη Νοεμβρίου, εκκρεμεί η καταβολή για πάνω από 1,2 δισ. ευρώ προς τους παραγωγούς. Πηγές της κυβέρνησης αποδίδουν την καθυστέρηση σε «αναγκαίους» ελέγχους λόγω των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η αγροτική κοινότητα δεν συμμερίζεται τις δικαιολογίες και η δυσαρέσκεια φουντώνει.
Δεύτερον, υπάρχει η ενεργή απειλή κινητοποιήσεων: αγροτικές ενώσεις «ζεσταίνουν τα τρακτέρ», συζητούν για πανελλαδικά μπλόκα και απαιτούν ουσιαστικές δράσεις. Η συνδυασμένη πίεση των καθυστερήσεων και της οικονομικής ασφυξίας στον αγροτικό τομέα – με αποδεκατισμένο ζωικό κεφάλαιο εξ αιτίας της ευλογιάς των ζώων – δημιουργεί αίσθημα εγκατάλειψης.
Τρίτον, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκης ανταπαντά με εξαγγελίες: ανακοίνωσε ότι θα δοθούν άνω των 2 δισ. ευρώ για ενίσχυση εισοδήματος σε πολίτες, συμπεριλαμβανομένων αγροτών και κτηνοτρόφων – ενώ ειδική αποζημίωση για όσους έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, η ουσία των κυβερνητικών μέτρων – το πότε, το πόσο και για ποιους – παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής και οι αγρότες δεν φαίνεται να πείθονται πως όσα έχουν ακούσει είναι αρκετά και δεσμευτικά.
Συμπερασματικά: οι εξαγγελίες είναι θετικές ως ένδειξη κυβερνητικής αντίδρασης, αλλά δεν αρκούν στους αγρότες / κτηνοτρόφους. Οι καθυστερήσεις δημιουργούν ζήτημα αξιοπιστίας· οι αγρότες απαιτούν άμεσες, μετρήσιμες και στοχευμένες ενισχύσεις· και οι κινητοποιήσεις δεν φαίνεται να μπορούν να ανασταλούν μόνο με υποσχέσεις. Αν η κυβέρνηση δεν αποδώσει αποζημιώσεις / ενισχύσεις, έγκαιρα και με διαφάνεια, τότε το «αγροτικό» θα μετατραπεί σε έναν ακόμα μεγάλο πονοκέφαλο για το Μέγαρο Μαξίμου.
Διαβάστε επίσης:
Σπίτι ούτε για το «ελληνικό» FBI
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.