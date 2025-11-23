search
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2413
20/11/2025
Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες, «τρέχει» η κυβέρνηση

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2413
20/11/2025
Αγρότες στα όριά τους – και η κυβέρνηση σε αγώνα δρόμου πριν ξεκινήσουν τα μπλόκα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλευρο αγροτικό πρόβλημα που έχει ήδη μετατραπεί σε κοινωνικό και πολιτικό:

Πρώτον, χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα, που όριζε την καταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τέλη Νοεμβρίου, εκκρεμεί η καταβολή για πάνω από 1,2 δισ. ευρώ προς τους παραγωγούς. Πηγές της κυβέρνησης αποδίδουν την καθυστέρηση σε «αναγκαίους» ελέγχους λόγω των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η αγροτική κοινότητα δεν συμμερίζεται τις δικαιολογίες και η δυσαρέσκεια φουντώνει.

Δεύτερον, υπάρχει η ενεργή απειλή κινητοποιήσεων: αγροτικές ενώσεις «ζεσταίνουν τα τρακτέρ», συζητούν για πανελλαδικά μπλόκα και απαιτούν ουσιαστικές δράσεις. Η συνδυασμένη πίεση των καθυστερήσεων και της οικονομικής ασφυξίας στον αγροτικό τομέα – με αποδεκατισμένο ζωικό κεφάλαιο εξ αιτίας της ευλογιάς των ζώων – δημιουργεί αίσθημα εγκατάλειψης.

Τρίτον, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκης ανταπαντά με εξαγγελίες: ανακοίνωσε ότι θα δοθούν άνω των 2 δισ. ευρώ για ενίσχυση εισοδήματος σε πολίτες, συμπεριλαμβανομένων αγροτών και κτηνοτρόφων – ενώ ειδική αποζημίωση για όσους έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, η ουσία των κυβερνητικών μέτρων – το πότε, το πόσο και για ποιους – παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής και οι αγρότες δεν φαίνεται να πείθονται πως όσα έχουν ακούσει είναι αρκετά και δεσμευτικά.

Συμπερασματικά: οι εξαγγελίες είναι θετικές ως ένδειξη κυβερνητικής αντίδρασης, αλλά δεν αρκούν στους αγρότες / κτηνοτρόφους. Οι καθυστερήσεις δημιουργούν ζήτημα αξιοπιστίας· οι αγρότες απαιτούν άμεσες, μετρήσιμες και στοχευμένες ενισχύσεις· και οι κινητοποιήσεις δεν φαίνεται να μπορούν να ανασταλούν μόνο με υποσχέσεις. Αν η κυβέρνηση δεν αποδώσει αποζημιώσεις / ενισχύσεις, έγκαιρα και με διαφάνεια, τότε το «αγροτικό» θα μετατραπεί σε έναν ακόμα μεγάλο πονοκέφαλο για το Μέγαρο Μαξίμου.

