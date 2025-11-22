search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 16:41
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2413
20/11/2025
22.11.2025 14:42

Σπίτι ούτε για το «ελληνικό» FBI

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2413
20/11/2025
22.11.2025 14:42
akinita

Μιλώντας περί στεγαστικού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν βρίσκουν σπίτι ούτε για… δείγμα τα μέλη του «ελληνικού FBI» που ετοιμάζονται με μετοικίσουν στην Κρήτη, στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για καταπολέμηση της παραβατικότητας στο νησί.

Μάλιστα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει μεταβεί ξανά στην Κρήτη και αναμένεται να κάνει νέες ανακοινώσεις, τόσο για τη δράση του «ελληνικού FBI» στο νησί όσο και για το τι μέλλει γενέσθαι με την εκεί διαβίωση των αστυνομικών.

«Μακάρι να έκανε κάποιος κάτι και για μας», είπε στη στήλη αναπληρωτής εκπαιδευτικός που ακόμα παλεύει να βρει μια πιο μόνιμη στέγη σε νησί που έχει διοριστεί.

Διαβάστε επίσης:

Ο …Χάρι Πότερ στην Ιθάκη

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)

«Τα δάκρυα για τον Διαμαντή»: Φαρμακερή ατάκα Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
odigos1
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χιλιόμετρα – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη (Videο)

spyros xatziaggelakis (1)
LIFESTYLE

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι για να μη μου λένε χρόνια πολλά» (Video)

zelenski_europeans
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινό ανακοινωθέν ΕΕ: «Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας» – «Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Με δυο ματς η πρεμιέρα της 11ης αγωνιστικής – Σε Τρίπολη και «Καραϊσκάκης» τα βλέμματα

drone 444- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ολλανδία: Πυρά κατά άγνωστης προέλευσης drones πάνω από αεροπορική βάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 16:39
odigos1
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χιλιόμετρα – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη (Videο)

spyros xatziaggelakis (1)
LIFESTYLE

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι για να μη μου λένε χρόνια πολλά» (Video)

zelenski_europeans
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινό ανακοινωθέν ΕΕ: «Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας» – «Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις»

1 / 3