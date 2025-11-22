Σπίτι ούτε για το «ελληνικό» FBI

Μιλώντας περί στεγαστικού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν βρίσκουν σπίτι ούτε για… δείγμα τα μέλη του «ελληνικού FBI» που ετοιμάζονται με μετοικίσουν στην Κρήτη, στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για καταπολέμηση της παραβατικότητας στο νησί.

Μάλιστα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει μεταβεί ξανά στην Κρήτη και αναμένεται να κάνει νέες ανακοινώσεις, τόσο για τη δράση του «ελληνικού FBI» στο νησί όσο και για το τι μέλλει γενέσθαι με την εκεί διαβίωση των αστυνομικών.

«Μακάρι να έκανε κάποιος κάτι και για μας», είπε στη στήλη αναπληρωτής εκπαιδευτικός που ακόμα παλεύει να βρει μια πιο μόνιμη στέγη σε νησί που έχει διοριστεί.

