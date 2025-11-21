Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίνει για ακόμη μία φορά το «παρών» η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο φωτογραφικός φακός της Eurokinissi απαθανάτισε την Αμερικανίδα πρέσβειρα στις κερκίδες, να παρακολουθεί τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί.

Όπως και την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στο ΣΕΦ, η κ. Γκιλφόιλ παρακολουθεί τον αγώνα μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Διαβάστε επίσης:

«Είμαι Oλυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου» – Ο Πέτρος Γκαϊδατζής για το πώς είναι να είσαι αθλητής της κωπηλασίας στην Ελλάδα

Και δεύτερο χειρουργείο για τον Ματίας Λεσόρ – Θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση στο Οπόρτο

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς