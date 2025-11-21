Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίνει για ακόμη μία φορά το «παρών» η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Ο φωτογραφικός φακός της Eurokinissi απαθανάτισε την Αμερικανίδα πρέσβειρα στις κερκίδες, να παρακολουθεί τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί.
Όπως και την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στο ΣΕΦ, η κ. Γκιλφόιλ παρακολουθεί τον αγώνα μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
