ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 23:43
21.11.2025 22:41

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)

21.11.2025 22:41
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίνει για ακόμη μία φορά το «παρών» η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο φωτογραφικός φακός της Eurokinissi απαθανάτισε την Αμερικανίδα πρέσβειρα στις κερκίδες, να παρακολουθεί τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί.

Όπως και την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στο ΣΕΦ, η κ. Γκιλφόιλ παρακολουθεί τον αγώνα μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

