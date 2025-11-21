search
21.11.2025 20:31

Και δεύτερο χειρουργείο για τον Ματίας Λεσόρ – Θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση στο Οπόρτο

Νέο χειρουργείο για τον Ματίας Λεσόρ, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Γάλλος σέντερ θα μεταβεί το Σάββατο στο Οπόρτο της Πορτογαλίας και την Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε (κάταγμα περόνης) τον Δεκέμβριο του 2024 σε εντός έδρας παιχνίδι της Euroleague με την Μπασκόνια. Άμεσα οδηγήθηκε στο χειρουργείο και επέστρεψε για να παίξει στον ημιτελικό του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι. 

Έκτοτε δεν αγωνίστηκε ξανά και μετά από νέες εξετάσεις αποφασίστηκε να κάνει νέα επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημά του. 


Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».

