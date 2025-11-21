search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

21.11.2025 19:21

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

21.11.2025 19:21
savvidis-34

Στους παίκτες του ΠΑΟΚ μίλησε ο Ιβάν Σαββίδης, ένα 24ωρο μετά την ιστορική συμφωνία της ΠΑΕ με τον ΑΣ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει, μίλησε σήμερα, Παρασκευή 21/11, στους παίκτες πριν από την προπόνηση, πραγματοποιώντας μια εμψυχωτική ομιλία.

«Μπορείτε να γράψετε ιστορία!», τους είπε, εκφράζοντας την πίστη του σε αυτούς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα του νέου γηπέδου της Τούμπας, τονίζοντας ότι «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς». «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα», τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης.

Ακόμη, ο κ. Σαββίδης ζήτησε από τους παίκτες ενότητα, καθαρό μυαλό και απόλυτη αφοσίωση στον στόχο τους, προσθέτοντας ότι η τωρινή ομάδα μπορεί να είναι αυτή που θα «κλείσει» την ιστορία των 66 χρόνων της Τούμπας στη σημερινή της μορφή και, ταυτόχρονα, να γράψει τα ονόματα των παικτών «με χρυσά γράμματα» στην ιστορία του συλλόγου με μια μεγάλη επιτυχία, όπως η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος.

