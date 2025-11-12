Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους – Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις παρακολουθεί απόψε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έδωσε το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μάλιστα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα παρακολουθεί το ματς μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με το φωτογραφικό φακό της Eurokinissi, να τους απαθανατίζει παρέα στις εξέδρες.
