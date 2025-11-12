search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.11.2025 21:22

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους – Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις

Τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις παρακολουθεί απόψε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έδωσε το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μάλιστα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα παρακολουθεί το ματς μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με το φωτογραφικό φακό της Eurokinissi, να τους απαθανατίζει παρέα στις εξέδρες.

Telegraph για Νόβακ Τζόκοβιτς: Aπό ήρωας της Σερβίας, persona non grata – Το παρασκήνιο πίσω από την μετακόμισή του στην Αθήνα

Βραζιλία: Σοκ με τον Όσκαρ, έπεσε αναίσθητος σε προπόνηση – Έχει καρδιακά προβλήματα, σταματάει το ποδόσφαιρο

Ρονάλντο: Σίγουρα το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου

ISTIOFORO_ARXEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κύθνου για τον εντοπισμό 85χρονου Βέλγου κυβερνήτη ιστιοφόρου – Το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο

kasselakis-evropaia-eisaggeleas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολές Κασσελάκη σε Άδωνι: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

elena-akrita
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ακρίτα υπέρ Gutenberg για τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Κολοκύθια τα περί πολιτικού προσώπου, είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων»

thiki apple
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«200 δολάρια για μια κομμένη κάλτσα;» – Το διαδίκτυο χλευάζει την Apple που λάνσαρε θήκη για το iPhone

guilfoyle-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους – Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις

