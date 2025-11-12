Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους – Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις

Τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις παρακολουθεί απόψε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έδωσε το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μάλιστα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα παρακολουθεί το ματς μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με το φωτογραφικό φακό της Eurokinissi, να τους απαθανατίζει παρέα στις εξέδρες.

