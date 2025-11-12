Βραζιλία: Σοκ με τον Όσκαρ, έπεσε αναίσθητος σε προπόνηση – Έχει καρδιακά προβλήματα, σταματάει το ποδόσφαιρο

Σοκ στη Βραζιλία και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο Όσκαρ έπεσε αναίσθητος κατά τη διάρκεια ασκήσεων της ομάδας.

Ο πρώην άσος της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικών ασκήσεων και για δύο λεπτά ήταν αναίσθητος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Ο 34χρονος μόλις είχε επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από ένα πρόβλημα στη μέση και κατέρρευσε ενώ έκανε ποδήλατο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ορισμένα καρδιακά προβλήματα και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση σε ΜΕΘ. Πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο στη Βραζιλία πως η καριέρα του θα ολοκληρωθεί με αυτόν τον άδοξο τρόπο.

O Oσκαρ στη καριέρα του έχει κατακτήσει με τη Βραζιλία το Παγκόσμιο κύπελλο Παίδων (στον τελικό έγινε ο πρώτος στην ιστορία με χατ τρικ), ένα αργυρό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2012), ενώ εκείνη χρονιά πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι και μάλιστα ήταν… γείτονας με τον Γιώργο Καραγκούνη που εκείνη την περίοδο έπαιζε στην Φούλαμ (τα γήπεδα των δύο ομάδων απέχουν μόλις 2,5 χιλιόμετρα στο δυτικό Λονδίνο).

