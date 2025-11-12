search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 13:26
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 11:26

Βραζιλία: Σοκ με τον Όσκαρ, έπεσε αναίσθητος σε προπόνηση – Έχει καρδιακά προβλήματα, σταματάει το ποδόσφαιρο

12.11.2025 11:26
oscar-chelsea

Σοκ στη Βραζιλία και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο Όσκαρ έπεσε αναίσθητος κατά τη διάρκεια ασκήσεων της ομάδας.

Ο πρώην άσος της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικών ασκήσεων και για δύο λεπτά ήταν αναίσθητος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Ο 34χρονος μόλις είχε επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από ένα πρόβλημα στη μέση και κατέρρευσε ενώ έκανε ποδήλατο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ορισμένα καρδιακά προβλήματα και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση σε ΜΕΘ. Πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο στη Βραζιλία πως η καριέρα του θα ολοκληρωθεί με αυτόν τον άδοξο τρόπο.

O Oσκαρ στη καριέρα του έχει κατακτήσει με τη Βραζιλία το Παγκόσμιο κύπελλο Παίδων (στον τελικό έγινε ο πρώτος στην ιστορία με χατ τρικ), ένα αργυρό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2012), ενώ εκείνη χρονιά πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι και μάλιστα ήταν… γείτονας με τον Γιώργο Καραγκούνη που εκείνη την περίοδο έπαιζε στην Φούλαμ (τα γήπεδα των δύο ομάδων απέχουν μόλις 2,5 χιλιόμετρα στο δυτικό Λονδίνο).

Διαβάστε επίσης:

Ρονάλντο: Σίγουρα το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου

Euroleague: Με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Παρί, αρχίζει η «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού

Τραγωδία στο ATP Finals στο Τορίνο: Νεκροί δύο θεατές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio_xiou_new
ΥΓΕΙΑ

«Θερμή» υποδοχή με αποδοκιμασίες για τον Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου (video)

totekaitora
MEDIA

ΣΚΑΪ: Μοιράζει… ελέγχους και βαθμολογίες το βράδυ (12/11)

kallistia-new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

«Μις Υφήλιος»: Αντιδράσεις για το «απαξιωτικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη (Video)

fyk_farmaka-kat-oikon_1211_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Περισσότεροι από 141.000 ασθενείς έλαβαν ΦΥΚ στο σπίτι τους ή σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας

EL6-ET5-IN-THE-BACK-NIO-PRESS-EVENT-1024×683 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρουσιάστηκε και επίσημα στη χώρα μας η Nio με αξιόλογα και πολυτελή μοντέλα (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 13:26
nosokomeio_xiou_new
ΥΓΕΙΑ

«Θερμή» υποδοχή με αποδοκιμασίες για τον Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου (video)

totekaitora
MEDIA

ΣΚΑΪ: Μοιράζει… ελέγχους και βαθμολογίες το βράδυ (12/11)

kallistia-new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

«Μις Υφήλιος»: Αντιδράσεις για το «απαξιωτικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη (Video)

1 / 3