search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 11:18
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 10:27

Euroleague: Με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Παρί, αρχίζει η «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού

11.11.2025 10:27
panathinaikos-euroleague

Ακόμη μια… απαιτητική εβδομάδα αρχίζει για τους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς έχουν -για τέταρτη φορά στην τρέχουσα σεζόν- διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός δίνει πρώτα ένα παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια έναν αγώνα μακριά από το «σπίτι» του, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει δύο φορές μακριά από το “Telekom Center Athens” και οι δύο ελληνικές ομάδες θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν ισάριθμες νίκες, προκειμένου να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

 Την… αρχή κάνουν οι «πράσινοι» σήμερα (11/11), οι οποίοι, χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο (υπέστη θλάση στη γάμπα) αντιμετωπίζουν την Παρί στο Παρίσι (22:00), ενώ στη συνέχεια θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (13/11, 21:45) στη Μαδρίτη με την αήττητη εντός έδρας Ρεάλ.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο ATP Finals στο Τορίνο: Νεκροί δύο θεατές

Απίθανη γκολάρα εν μέσω… χιονοθύελλας στον τελικό του πρωταθλήματος Καναδά (video)

Ο Μέσι επέστρεψε στο ανακαινισμένο Καμπ Νου – Η μοναχική βόλτα και η ευχή για επιστροφή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plakias-nikos
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Άρειο Πάγο ο Ν. Πλακιάς – «Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για τον Καραμανλή»

touni-dikigoros-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

Untitled-design-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέντε προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα

synedrio_elok_new
ΥΓΕΙΑ

«My Data, Our Health»: Συνεργασία και καινοτομία για το European Health Data Space στην Ελλάδα

agrotes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω συγκέντρωσης αγροτών και κτηνοτρόφων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 11:18
plakias-nikos
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Άρειο Πάγο ο Ν. Πλακιάς – «Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για τον Καραμανλή»

touni-dikigoros-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

Untitled-design-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέντε προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα

1 / 3