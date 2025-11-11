Euroleague: Με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Παρί, αρχίζει η «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού

Ακόμη μια… απαιτητική εβδομάδα αρχίζει για τους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς έχουν -για τέταρτη φορά στην τρέχουσα σεζόν- διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δίνει πρώτα ένα παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια έναν αγώνα μακριά από το «σπίτι» του, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει δύο φορές μακριά από το “Telekom Center Athens” και οι δύο ελληνικές ομάδες θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν ισάριθμες νίκες, προκειμένου να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Την… αρχή κάνουν οι «πράσινοι» σήμερα (11/11), οι οποίοι, χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο (υπέστη θλάση στη γάμπα) αντιμετωπίζουν την Παρί στο Παρίσι (22:00), ενώ στη συνέχεια θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (13/11, 21:45) στη Μαδρίτη με την αήττητη εντός έδρας Ρεάλ.

