Ο Μέσι επέστρεψε στο ανακαινισμένο Καμπ Νου – Η μοναχική βόλτα και η ευχή για επιστροφή

Μία αιφνιδιαστική incognito επίσκεψη έκανε στο υπό κατασκευή Καμπ Νου ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, εμφανίστηκε μόνος του έξω από το γήπεδο χθες το βράδυ και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας την εξέλιξη των έργων στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα όπου μεγαλούργησε για πολλά χρόνια.

Ο Μέσι ξεκίνησε έξω από το στάδιο και μπήκε περπατώντας μέσα στο νέο Καμπ Νου, που οι διαφορές του είναι παραπάνω από εμφανείς, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ο Μέσι σε ένα μήνυμά του εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει για να αποχαιρετήσει την ομάδα όπως θα ήθελε ο ίδιος και όχι με τον τρόπο που έφυγε, για να μεταγραφεί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με την ψυχή μου. Ένα μέρος όπου ήμουν απέραντα χαρούμενος, όπου εσείς με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι απλώς για να σας αποχαιρετήσω ως παίκτης, κάτι που ποτέ δεν μπόρεσα να κάνω» έγραψε στο Instagram.

