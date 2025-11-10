search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:45
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 13:33

Ο Μέσι επέστρεψε στο ανακαινισμένο Καμπ Νου – Η μοναχική βόλτα και η ευχή για επιστροφή

10.11.2025 13:33
messi-kamp-nou

Μία αιφνιδιαστική incognito επίσκεψη έκανε στο υπό κατασκευή Καμπ Νου ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, εμφανίστηκε μόνος του έξω από το γήπεδο χθες το βράδυ και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας την εξέλιξη των έργων στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα όπου μεγαλούργησε για πολλά χρόνια.

Ο Μέσι ξεκίνησε έξω από το στάδιο και μπήκε περπατώντας μέσα στο νέο Καμπ Νου, που οι διαφορές του είναι παραπάνω από εμφανείς, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ο Μέσι σε ένα μήνυμά του εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει για να αποχαιρετήσει την ομάδα όπως θα ήθελε ο ίδιος και όχι με τον τρόπο που έφυγε, για να μεταγραφεί στην Παρί Σεν Ζερμέν. 

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με την ψυχή μου. Ένα μέρος όπου ήμουν απέραντα χαρούμενος, όπου εσείς με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι απλώς για να σας αποχαιρετήσω ως παίκτης, κάτι που ποτέ δεν μπόρεσα να κάνω» έγραψε στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

NBA: Πέθανε ο Λένι Γουίλκενς, από τις σπουδαιότερες μορφές των πάγκων στην ιστορία του μπάσκετ (video)

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Άσκηση Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου στον ΑΘΕ, «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»

MatthewSkollerChicagoWindPreciousTaylor_promophoto_byPaulNatkin-scaled
ADVERTORIAL

Matthew Skoller & Chicago Wind feat. Precious Taylor «Great Chicago Fire & The Magic Blues You Can’t Lose» – 21-24/11 στο Half Note Jazz Club

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Εξασθενεί η κακοκαιρία αλλά παραμένει μαζί μας: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

bbc
MEDIA

Ο Τραμπ καμαρώνει για την παραίτηση του επικεφαλής του BBC λόγω «λαθών» στην κάλυψη της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:44
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Άσκηση Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου στον ΑΘΕ, «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»

MatthewSkollerChicagoWindPreciousTaylor_promophoto_byPaulNatkin-scaled
ADVERTORIAL

Matthew Skoller & Chicago Wind feat. Precious Taylor «Great Chicago Fire & The Magic Blues You Can’t Lose» – 21-24/11 στο Half Note Jazz Club

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025

1 / 3