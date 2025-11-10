Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

Ο Παναθηναϊκός έσπασε το φετινό αήττητο του ΠΑΟΚ και πλέον μετά το 2-1 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας νέος πρωτοπόρος της βαθμολογίας είναι ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2

Ατρόμητος-Βόλος 0-1

Άρης-Αστέρας Τρίπολης 3-0

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0

Aναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Ολυμπιακός 25 ΠΑΟΚ 23 ΑΕΚ 22 Λεβαδειακός 18 Βόλος 18 Παναθηναϊκός 15 Άρης 13 Κηφισιά 12 Παναιτωλικός 11 Ατρόμητος 9 Λάρισα 7 Αστέρας Τρίπολης 7 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2025

19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Παναιτωλικός

20:00: Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2025

17:00: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00: ΠΑΟΚ – Κηφισιά

21:00: ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025

18:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

20:00: ΑΕΛ – ΟΦΗ

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστιο τρίποντο και βαθμολογική ανάσα για το «τριφύλλι»

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: Σαρωτικοί ξανά οι Βοιωτοί, διέλυσαν τους ουραγούς