10.11.2025 00:36

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

10.11.2025 00:36
PAOpaok (2)

Ο Παναθηναϊκός έσπασε το φετινό αήττητο του ΠΑΟΚ και πλέον μετά το 2-1 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας νέος πρωτοπόρος της βαθμολογίας είναι ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2
Ατρόμητος-Βόλος 0-1
Άρης-Αστέρας Τρίπολης 3-0
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0

Aναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

  1. Ολυμπιακός 25
  2. ΠΑΟΚ 23
  3. ΑΕΚ 22
  4. Λεβαδειακός 18
  5. Βόλος 18
  6. Παναθηναϊκός 15
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 11
  10. Ατρόμητος 9
  11. Λάρισα 7
  12. Αστέρας Τρίπολης 7
  13. ΟΦΗ 6
  14. Πανσερραϊκός 5
  • Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2025

19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Παναιτωλικός

20:00: Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2025

17:00: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00: ΠΑΟΚ – Κηφισιά

21:00: ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025

18:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

20:00: ΑΕΛ – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστιο τρίποντο και βαθμολογική ανάσα για το «τριφύλλι»

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: Σαρωτικοί ξανά οι Βοιωτοί, διέλυσαν τους ουραγούς

