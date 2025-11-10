Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Παναθηναϊκός έσπασε το φετινό αήττητο του ΠΑΟΚ και πλέον μετά το 2-1 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας νέος πρωτοπόρος της βαθμολογίας είναι ο Ολυμπιακός.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2
Ατρόμητος-Βόλος 0-1
Άρης-Αστέρας Τρίπολης 3-0
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0
Aναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2025
19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Παναιτωλικός
20:00: Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2025
17:00: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
19:00: ΠΑΟΚ – Κηφισιά
21:00: ΑΕΚ – Άρης
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025
18:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός
20:00: ΑΕΛ – ΟΦΗ
