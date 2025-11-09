ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Σε ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε μονόλογος, η ΑΕΚ επικράτησε με το φτωχό, βάσει ευκαιριών, 1-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ορμπελίν Πινέδα «λύτρωσε» ξανά την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όπως είχε κάνει και μια βδομάδα νωρίτερα με τον Παναιτωλικό, σκοράροντας στο 74ο λεπτό. Δύο ακυρωθέντα γκολ για την Ένωση που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Κλίντμαν Λίλο που, όμως, δεν μπόρεσε να κρατήσει το βαθμό για τους Κρητικούς.

Η πρώτη επικίνδυνη φάση ήρθε στο 8’, όταν ο Τζέιμς Πενράις γύρισε στο πέναλτι, με τον Θανάση-Γιώργου Ανδρούτσο να βάζει σωτήρια την κόντρα στο σουτ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, από σέντρα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ο Ζοάο Μάριο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ δε μέτρησε. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης χρέωσε με επιθετικό φάουλ τον Πορτογάλο πάνω στον Νίκο Μαρινάκη, με το VAR (Αθανάσιος Τζήλος, Δημήτριος Μπεκιάρης) να συμφωνεί.

Η ωραία ατομική ενέργεια και γύρισμα του Κοϊτά στο 24’ σταμάτησε στον Λίλο ενώ ο Μαυριτανός αστόχησε σε σουτ εκτός περιοχής στο 28’ κι ενώ υπήρχαν καλύτερες επιλογές. Η πρώτη τελική για τον ΟΦΗ ήρθε στο 29’, με το σουτ του Ταξιάρχη Φούντα εκτός περιοχής να περνάει ψηλά, με τον πρώην διεθνή επιθετικό να παίζει από νωρίς με νάρθηκα στα δάχτυλα μετά από πτώση.

Η ΑΕΚ ήταν πιο επιθετική αλλά όλες οι επιλογές των Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς – στους οποίους «έπεφτε ο κλήρος» – ήταν κάκιστες. Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν τους γηπεδούχους στα καρέ τους στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η σέντρα-σουτ του Μάριν σταμάτησε στις γροθιές του Λίλο στο 50’, η κεφαλιά του Άρολντ Μουκουντί στο 54’ πέρασε έξω ενώ στο 57’ το πλασέ του Κοϊτά από πλεονεκτική θέση, μετά από καλή πάσα του Γκατσίνοβιτς, πέρασε έξω.

Δυο λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα, σε κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς μετά από κόρνερ του Μάριν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ/σπρώξιμο του Μουκουντί στον Ζήση Καραχάλιο. Ο Καμερουνέζος στόπερ αστόχησε πάλι με το κεφάλι στο 64’, σε ματς που ήταν… μονότερμα αλλά γκολ δεν έμπαινε. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να προσπαθεί με τις αλλαγές του να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στο πολυπόθητο γκολ.

Νέα, διπλή ευκαιρία για την Ένωση στο 67’, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να σταματάει και τον Φραντζί Πιερό μετά το γύρισμα του Πινέδα, αλλά και το σουτ του Τζέιμς Πενράις στην εξέλιξη της φάσης. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λίλο πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση, σταματώντας με σπαγγάτο το κοντινό πλασέ του Πιερό, στον οποίο είχε φτάσει η μπάλα από σπόντα μετά από ενέργεια του Γκατσίνοβιτς.

Εν τέλει η ΑΕΚ δικαιώθηκε στο 74ο λεπτό. Υπέροχη συνεργασία των Πενράις, Ζοάο Μάριο, ο Πινέδα έπαιξε το ένα-δύο με τον Πιερό και πλάσαρε τον Λίλο για το 0-1. Ο Χρήστος Κόντης έκανε όσο πιο επιθετική γίνεται την ομάδα του, αφήνοντας χώρους πίσω κενούς. Τους οποίους στο 83’ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί στο 83’ ο Πιερό μετά το ωραίο γύρισμα του Γκατσίνοβιτς.

Ο Λίλο σταμάτησε εντυπωσιακά και την άκρως επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Πέτρου Μάνταλου στο 87’ ενώ ο Πιερό άργησε πάρα πολύ βγαίνοντας τετ-α-τετ με τον Λίλο δυο λεπτά μετά – τον πρόλαβε ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς. Ούτε η κεφαλιά του Μάρκο Γκρούγιτς βρήκε στόχο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ωστόσο η ΑΕΚ δε δυσκολεύτηκε να κρατήσει το υπέρ της σκορ.

Με τη δεύτερη σερί νίκη με το ισχνό 1-0, η ΑΕΚ κρατήθηκε στην τρίτη θέση – προς ώρας ένα βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ και τρεις από τον Ολυμπιακό – και θα μπει στη διακοπή με μεγαλύτερη ηρεμία ενόψει της συνέχειας. Αντίθετα, ο ΟΦΗ παραμένει προτελευταίος και με τον Κόντη να έχει αρκετά προβλήματα να επιλύσει.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Αποστολάκης, Φαϊτάκης – Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης (81’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (59’ Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (81’ Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (81’ Ράκονιατς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πενράις, Ρέλβας, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Μάριν (65’ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (86’ Γκρούγιτς), Γιόβιτς, Κοϊτά (90’+3’ Λιούμπισιτς), Καλοσκάμης (65’ Πιερό).

