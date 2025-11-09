Νόβακ Τζόκοβιτς: Η χαλαρή του Κυριακή στη Γλυφάδα με την οικογένειά του (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει την Κυριακή με την οικογένειά του στην Γλυφάδα καθώς εθεάθη να τρώει στο γνωστό bar restaurant Caretta, της παραλιακής.
Μετά τη νίκη του στον τελικό του Hellenic Championship στο ΟΑΚΑ επί του Ιταλού Μουζέτι με 2-1 σετ, αποφάσισε να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη σύζυγό του, Γιελένα και τα παιδιά τους.
Ο θρυλικός τενίστας απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό μαζί με την οικογένειά του με το iefimerida να δημοσιεύει τη φωτογραφία:
