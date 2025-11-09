search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 20:26
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

09.11.2025 19:06

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η χαλαρή του Κυριακή στη Γλυφάδα με την οικογένειά του (Photo)

09.11.2025 19:06
tzokovic-2352

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει την Κυριακή με την οικογένειά του στην Γλυφάδα καθώς εθεάθη να τρώει στο γνωστό bar restaurant Caretta, της παραλιακής.

Μετά τη νίκη του στον τελικό του Hellenic Championship στο ΟΑΚΑ επί του Ιταλού Μουζέτι με 2-1 σετ, αποφάσισε να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη σύζυγό του, Γιελένα και τα παιδιά τους.

Ο θρυλικός τενίστας απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό μαζί με την οικογένειά του με το iefimerida να δημοσιεύει τη φωτογραφία:

ceuta_almeria1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Segunda Division: Καρδιοαναπνευστική ανακοπή και θάνατος ενός 73χρονου στις κερκίδες

vorizia-2332-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη

pineda1
Χωρίς κατηγορία

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

volos_limani
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο λιμενικός που συνελήφθη για ασέλγεια, κατηγορείται και για φακελάκι σε ελέγχους πλοίων

LEVADEIAKOS1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: Σαρωτικοί ξανά οι Βοιωτοί, διέλυσαν τους ουραγούς

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

1 / 3