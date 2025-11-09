Σοκ στην Πορτογαλία: 21χρονος παίκτης της Μπενφίκα ομολόγησε διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, Αντρέας Σιέλντερουπ, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του για διακίνηση παράνομου πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους και πλέον αντιμετωπίζει ποινική δίωξη.

Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε αναταραχή μετά την ομολογία του 21χρονου Νορβηγού μεσοεπιθετικού. Ο Σιέλντερουπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από δύο χρόνια.

🚨 Andreas Schjelderup (SL Benfica) révèle qu'il est impliqué dans une affaire de partage de vidéos pedo-pornographiques :



"Bonjour à tous,



Je veux être ouvert à tous au sujet d’une erreur stupide que j’ai commise il y a deux ans. À cette époque, j’avais 19 ans et maintenant,… pic.twitter.com/lR1kGMiB1U — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 8, 2025

Στην εκτενή του δήλωση, ο παίκτης εξήγησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέπραξε το αδίκημα, κάνοντας λόγο για μία απερίσκεπτη ενέργεια.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη και για ό,τι έκανα, αλλά είναι σημαντικό για μένα να κατανοήσετε το πλαίσιο του επεισοδίου. Εκείνη την εποχή ζούσα στη Δανία. Έλαβα ένα σύντομο βίντεο και, χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, το προώθησα σε έναν φίλο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα», ανέφερε αρχικά.

«Ανταλλάσσαμε πάντα αστεία και μιμς, όπως κάνουν πολλοί έφηβοι. Όταν έλαβα αυτό το βίντεο και το προώθησα, το έκανα όπως συνήθως – χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι αυτό ήταν διαφορετικό. Είδα μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα, όχι αυτό που έδειχνε το βίντεο μετά από λίγο. Ο φίλος μου, που είδε το βίντεο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είπε αμέσως ότι ήταν παράνομο να το στείλω, οπότε το διέγραψα αμέσως. Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτηκα τις συνέπειες, ούτε ότι θα μπορούσε να είναι παράνομο να το μοιραστώ. Έπρεπε να είχα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά δεν το έκανα τότε».

Ο Σιέλντερουπ χαρακτήρισε την πράξη του «ηλίθιο, μεμονωμένο λάθος», για το οποίο μετανιώνει βαθύτατα, τονίζοντας πως πρόθεσή του δεν ήταν να βλάψει τα εμπλεκόμενα άτομα. Επιβεβαίωσε επίσης ότι, όταν η αστυνομία της Δανίας επικοινώνησε μαζί του φέτος, συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές.

«Έχω κατηγορηθεί για το αδίκημα και πιθανότατα θα καταδικαστώ σύντομα – πιθανότατα με αναστολή της ποινής. Δεν έχω δικαιολογίες. Αυτό που έκανα στη Δανία τότε ήταν παράνομο και λάθος. Ελπίζω ότι το λάθος μου θα οδηγήσει άλλους ανθρώπους να μην κάνουν το ίδιο λάθος αφού ακούσουν ή διαβάσουν την ιστορία μου».

Κλείνοντας, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα, την οικογένειά του, τον σύλλογό του και τους φιλάθλους που απογοήτευσε. «Αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω πίσω στο χρόνο και να διορθώσω το λάθος μου. Δεν είχα κάνει ποτέ τίποτα παράνομο στο παρελθόν, ούτε είχα καμία επαφή με την αστυνομία, οπότε αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα για πολύ καιρό», κατέληξε.

