Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

Επί ελληνικού εδάφους κέρδισε τον 101ο τίτλο της καριέρας του ο 38χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις νίκησε μα ανατροπή τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι με 4-6,6-3, 7-5 και πανηγύρισε έξαλλα σκίζοντας τη μπλούζα του τον θρίαμβό του στο νεοσύστατο τουρνουά ΑΤΡ 250 της Αθήνας. Ο «Νόλε», άτυπος οικοδεσπότης της διοργάνωσης, αποθεώθηκε από 10.000 θεατές στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Ο Τζόκοβιτς έχασε το πρώτο σετ από τον 24χρονο Ιταλό, αλλά πέτυχε δύο «μπρέικ» στα κρισιμότερα σημεία του δεύτερου και του τρίτου. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε σε 2 ώρες και 58 λεπτά.

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τη νίκη μου», είπε ο Τζόκοβιτς. «Εδώ στην Αθήνα νιώθω σαν στο σπίτι μου. Eυχαριστώ όλους όσοι ήλθαν για να μας παρακολουθήσουν.

Ήταν ένα εκπληκτικό τουρνουά». Ο Σέρβος θα συμμετάσχει από αύριο στους τελικούς της ΑΤΡ στο Τορίνο, όπου ο Μουζέτι θα είναι εφεδρικός.

