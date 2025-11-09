search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 21:54
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 21:12

Ατρόμητος-Βόλος 0-1: «Άλωσε» το Περιστέρι η ομάδα του Φεράντο

09.11.2025 21:12
volos11

Συνέχεια στις πολύ καλές του εμφανίσεις έδωσε ο Βόλος ΝΠΣ. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, πέρασε από το Περιστέρι κερδίζοντας με 1-0 τον Ατρόμητο, στηριζόμενος στην πολύ καλή ανασταλτική του λειτουργία.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Σαϊντ Χάμουλιτς στο 25’ – πανέμορφο γκολ – με τους Θεσσαλούς να «πιάνουν» ξανά τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση και να αφήνουν τον Ατρόμητο, που προσπάθησε αλλά και πάλι εμφάνισε προβλήματα στη δημιουργία, στη δέκατη.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου σπατάλησε απίθανη τριπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό. Δυο φορές ο Σάμουελ Μουτουσάμι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά μία ο Γιάννης Κάργας και μία ο Χουάνπι Ανόρ του στέρησαν το γκολ, με τον τελευταίο να σταματάει και την κεφαλιά του Μακανά Μπάκου στην εξέλιξη της φάσης σχεδόν πάνω στη γραμμή. Το παιχνίδι συνέχισε να έχει καλό ρυθμό, χωρίς πάντως ιδιαίτερες ευκαιρίες.

Μετά το 20λεπτο… άναψαν πάλι τα αίματα. Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης με το πόδι σταμάτησε την κεφαλιά του Γιώργου Μύγα στο δεύτερο δοκάρι μετά το φάουλ του Χουάνπι, ενώ το αριστερό σουτ του Παναγιώτη Τσαντίλα στην αντεπίθεση μπλόκαρε ο Μάριος Σιαμπάνης. Για να γίνει στο 25 το 0-1 από τον Χάμουλιτς.

Ο Κάρλες Σόρια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Βόσνιο επιθετικό να ίπταται για να κάνει το πλασέ με το εξωτερικό, προλαβαίνοντας τον Ματθαίο Μουντέ και νικώντας τον Χουτεσιώτη. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει δύσκολα την κεφαλιά του Μπάκου στο 29’. Στην απέναντι εστία, ο Χουτεσιώτης ήταν στη σωστή θέση για το σουτ του Χουάνπι στο 38’.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι πιο απειλητικός και στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Η προβολή του Μπάκου έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 51’, με τον Βόκολο να κάνει όλο και πιο επιθετική την ομάδα του. Ο Τομ φαν Βέερτ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη στο 75’ ενώ ο Έλληνας τερματοφύλακας είδε με ανακούφιση την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό του δοκάρι στο δεξί σουτ του Μπάκου στο 77’.

Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να φτάσουν σε δεύτερο γκολ στις αντεπιθέσεις, αλλά στο 83’ ο Γιασίν Αμίν Ασεχνούν έκανε κακό κοντρόλ προ του Χουτεσιώτη. Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον Βόλο να φτάνει με τη δεύτερη σερί του νίκη με σκορ 1-0 στους 18 βαθμούς, όσους έχει και ο τέταρτος Λεβαδειακός, και τον Ατρόμητο να μένει στους 9 και τη δέκατη θέση.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Κίτρινες: Τσακμάκης, Παπαδόπουλος – Κάργας, Μαρτίνες, Σόρια, Μακνί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (72’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (62’ Αϊτόρ), Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (72’ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μουτουσάμι.

Βόλος ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Σόρια, Φορτούνα, Μαρτίνες (65’ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (65’ Πίντσι), Λάμπρου (78’ Ασεχνούν), Τζόκα (89’ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (78’ Μακνί).

Διαβάστε επίσης:

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: Σαρωτικοί ξανά οι Βοιωτοί, διέλυσαν τους ουραγούς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η χαλαρή του Κυριακή στη Γλυφάδα με την οικογένειά του (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio-usa
ΚΟΣΜΟΣ

To shutdown στις ΗΠΑ φέρνει… χάος: Με το «σταγονόμετρο» πλέον οι πτήσεις του εσωτερικού σε όλη τη χώρα

bbc
ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής και η διευθύνουσα σύμβουλος μετά από μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

kainourgiou-egkymosyni
LIFESTYLE

Η Καινούργιου… επισημοποίησε την εγκυμοσύνη της – Η ανάρτηση με τον σύντροφό της στο Instagram

merkel5177
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαμαράς για Μέρκελ: Μας έβαζε τρικλοποδιές, μου πρότεινε να βγω από το ευρώ

volos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Βόλος 0-1: «Άλωσε» το Περιστέρι η ομάδα του Φεράντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 21:52
aerodromio-usa
ΚΟΣΜΟΣ

To shutdown στις ΗΠΑ φέρνει… χάος: Με το «σταγονόμετρο» πλέον οι πτήσεις του εσωτερικού σε όλη τη χώρα

bbc
ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής και η διευθύνουσα σύμβουλος μετά από μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

kainourgiou-egkymosyni
LIFESTYLE

Η Καινούργιου… επισημοποίησε την εγκυμοσύνη της – Η ανάρτηση με τον σύντροφό της στο Instagram

1 / 3