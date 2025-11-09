Ατρόμητος-Βόλος 0-1: «Άλωσε» το Περιστέρι η ομάδα του Φεράντο

Συνέχεια στις πολύ καλές του εμφανίσεις έδωσε ο Βόλος ΝΠΣ. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, πέρασε από το Περιστέρι κερδίζοντας με 1-0 τον Ατρόμητο, στηριζόμενος στην πολύ καλή ανασταλτική του λειτουργία.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Σαϊντ Χάμουλιτς στο 25’ – πανέμορφο γκολ – με τους Θεσσαλούς να «πιάνουν» ξανά τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση και να αφήνουν τον Ατρόμητο, που προσπάθησε αλλά και πάλι εμφάνισε προβλήματα στη δημιουργία, στη δέκατη.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου σπατάλησε απίθανη τριπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό. Δυο φορές ο Σάμουελ Μουτουσάμι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά μία ο Γιάννης Κάργας και μία ο Χουάνπι Ανόρ του στέρησαν το γκολ, με τον τελευταίο να σταματάει και την κεφαλιά του Μακανά Μπάκου στην εξέλιξη της φάσης σχεδόν πάνω στη γραμμή. Το παιχνίδι συνέχισε να έχει καλό ρυθμό, χωρίς πάντως ιδιαίτερες ευκαιρίες.

Μετά το 20λεπτο… άναψαν πάλι τα αίματα. Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης με το πόδι σταμάτησε την κεφαλιά του Γιώργου Μύγα στο δεύτερο δοκάρι μετά το φάουλ του Χουάνπι, ενώ το αριστερό σουτ του Παναγιώτη Τσαντίλα στην αντεπίθεση μπλόκαρε ο Μάριος Σιαμπάνης. Για να γίνει στο 25 το 0-1 από τον Χάμουλιτς.

Ο Κάρλες Σόρια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Βόσνιο επιθετικό να ίπταται για να κάνει το πλασέ με το εξωτερικό, προλαβαίνοντας τον Ματθαίο Μουντέ και νικώντας τον Χουτεσιώτη. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει δύσκολα την κεφαλιά του Μπάκου στο 29’. Στην απέναντι εστία, ο Χουτεσιώτης ήταν στη σωστή θέση για το σουτ του Χουάνπι στο 38’.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι πιο απειλητικός και στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Η προβολή του Μπάκου έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 51’, με τον Βόκολο να κάνει όλο και πιο επιθετική την ομάδα του. Ο Τομ φαν Βέερτ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη στο 75’ ενώ ο Έλληνας τερματοφύλακας είδε με ανακούφιση την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό του δοκάρι στο δεξί σουτ του Μπάκου στο 77’.

Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να φτάσουν σε δεύτερο γκολ στις αντεπιθέσεις, αλλά στο 83’ ο Γιασίν Αμίν Ασεχνούν έκανε κακό κοντρόλ προ του Χουτεσιώτη. Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον Βόλο να φτάνει με τη δεύτερη σερί του νίκη με σκορ 1-0 στους 18 βαθμούς, όσους έχει και ο τέταρτος Λεβαδειακός, και τον Ατρόμητο να μένει στους 9 και τη δέκατη θέση.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Τσακμάκης, Παπαδόπουλος – Κάργας, Μαρτίνες, Σόρια, Μακνί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (72’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (62’ Αϊτόρ), Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (72’ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μουτουσάμι.

Βόλος ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Σόρια, Φορτούνα, Μαρτίνες (65’ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (65’ Πίντσι), Λάμπρου (78’ Ασεχνούν), Τζόκα (89’ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (78’ Μακνί).

Διαβάστε επίσης:

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: Σαρωτικοί ξανά οι Βοιωτοί, διέλυσαν τους ουραγούς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η χαλαρή του Κυριακή στη Γλυφάδα με την οικογένειά του (Photo)