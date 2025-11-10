search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:06
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 10:02

NBA: Πέθανε ο Λένι Γουίλκενς, από τις σπουδαιότερες μορφές των πάγκων στην ιστορία του μπάσκετ (video)

10.11.2025 10:02
lenny-wilkens

Ο Λένι Γουίλκενς, μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του ΝΒΑ και ένας από τους ελάχιστους που έχουν ενταχθεί στο Hall of Fame τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, έφυγε εχθές (9/11) από την ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του την Κυριακή, χωρίς να γνωστοποιήσει τα αίτια. 

Ο Γουίλκενς, εννιά φορές All-Star από το 1960 έως το 1975, μπήκε στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 1989 ως παίκτης και το 1998 ως προπονητής, έχοντας οδηγήσει τους Σιάτλ ΣούπερΣόνικς στην κατάκτηση του τίτλου το 1979.

Με 1.332 νίκες συνολικά, κατείχε για χρόνια το ρεκόρ νικών στο ΝΒΑ, ενώ σήμερα βρίσκεται τρίτος στη σχετική λίστα, πίσω από τον Γκρεγκ Πόποβιτς (1.390) και τον Ντον Νέλσον (1.335).

Ο Ουίλκινς υπήρξε αστέρας και στο κολεγιακό επίπεδο με το Providence, το οποίο απέσυρε τη φανέλα του με το Νο 14 το 1996. Το 2006 εντάχθηκε και στο College Basketball Hall of Fame. Μαζί με τους Τομ Χάινσον, Μπιλ Ράσελ, Μπιλ Σάρμαν και Τζον Γούντεν, αποτελούν την πεντάδα που έχει τιμηθεί διπλά (ως παίκτες και ως προπονητές) από το Hall of Fame.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ:

«Ο Λένι αντιπροσώπευε το καλύτερο του ΝΒΑ – ένας Hall of Famer ως παίκτης, ως προπονητής και ένας από τους πιο σεβαστούς πρεσβευτές του παιχνιδιού. Περισσότερο όμως από τα επιτεύγματά του, ξεχώριζε για το ήθος και την προσφορά του στην κοινότητα του Σιάτλ, όπου στέκει και άγαλμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Γουίλκενς επιλέχθηκε στο Νο 6 του ντραφτ του 1960 από τους Σεντ Λούις Χοκς, με τους οποίους πέρασε οκτώ σεζόν και αναδείχθηκε πέντε φορές All-Star. Το 1967-68 τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του MVP πίσω από τον Γουίλτ Τσέιμπερλεϊν.

Ακολούθησαν σπουδαία χρόνια στους Σιάτλ ΣούπερΣόνικς, όπου διετέλεσε και παίκτης-προπονητής, πριν οδηγήσει την ομάδα στο πρώτο της πρωτάθλημα το 1979.

Στην πολυετή καριέρα του στους πάγκους, πέρασε επίσης από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ατλάντα Χοκς, Τορόντο Ράπτορς και Νιού Υορκ Νικς, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 1.332-1.155.

Το όνομά του παραμένει συνώνυμο του σεβασμού και της διαχρονικότητας στο ΝΒΑ. Το περασμένο καλοκαίρι, έξω από το Climate Pledge Arena – την παλιά έδρα των ΣούπερΣόνικς – αποκαλύφθηκε άγαλμά του, προς τιμήν του.

Διαβάστε επίσης:

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστιο τρίποντο και βαθμολογική ανάσα για το «τριφύλλι»

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

genna_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 12:05
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

1 / 3