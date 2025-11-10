Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ανδρέας Τεττέη προβάρει τα γαλανόλευκα καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Ο Τεττέη, που κάνει τρομερή σεζόν με τη Κηφισιά, θα αντικαταστήσει τον τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ενώ μαζί του επιστρέφει στην εθνική και ο Μπακασέτας, που θα πάρει τη θέση του επίσης τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια.
Η εθνική ομάδα συγκεντρώνεται σήμερα για να ξεκινήσει προετοιμασία για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45).
