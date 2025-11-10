search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 11:56

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

10.11.2025 11:56
tetei – pantelidis 99- new

Ο Ανδρέας Τεττέη προβάρει τα γαλανόλευκα καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Ο Τεττέη, που κάνει τρομερή σεζόν με τη Κηφισιά, θα αντικαταστήσει τον τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ενώ μαζί του επιστρέφει στην εθνική και ο Μπακασέτας, που θα πάρει τη θέση του επίσης τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η εθνική ομάδα συγκεντρώνεται σήμερα για να ξεκινήσει προετοιμασία για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45).

Διαβάστε επίσης:

NBA: Πέθανε ο Λένι Γουίλκενς, από τις σπουδαιότερες μορφές των πάγκων στην ιστορία του μπάσκετ (video)

Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστιο τρίποντο και βαθμολογική ανάσα για το «τριφύλλι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ζελένσκι στελέχη ενεργειακού κολοσσού στην Ουκρανία – Τους κατηγορεί για διαφθορά

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Άσκηση Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου στον ΑΘΕ, «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»

MatthewSkollerChicagoWindPreciousTaylor_promophoto_byPaulNatkin-scaled
ADVERTORIAL

Matthew Skoller & Chicago Wind feat. Precious Taylor «Great Chicago Fire & The Magic Blues You Can’t Lose» – 21-24/11 στο Half Note Jazz Club

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 15:57
xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ζελένσκι στελέχη ενεργειακού κολοσσού στην Ουκρανία – Τους κατηγορεί για διαφθορά

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης

1 / 3