Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ανδρέας Τεττέη προβάρει τα γαλανόλευκα καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Ο Τεττέη, που κάνει τρομερή σεζόν με τη Κηφισιά, θα αντικαταστήσει τον τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ενώ μαζί του επιστρέφει στην εθνική και ο Μπακασέτας, που θα πάρει τη θέση του επίσης τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η εθνική ομάδα συγκεντρώνεται σήμερα για να ξεκινήσει προετοιμασία για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45).

