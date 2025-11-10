search
10.11.2025 14:58

Απίθανη γκολάρα εν μέσω… χιονοθύελλας στον τελικό του πρωταθλήματος Καναδά (video)

10.11.2025 14:58
psalidaki-xioni-goal

Ενα απίθανο γκολ, και λόγω καιρικών συνθηκών, σημειώθηκε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Καναδά. Ο αγώνας της Ατλέτικο Οτάβα με την Κάβαλρι FC, ήταν τελικός πρωταθλήματος, ο οποίος όμως έγινε μέσα σε… χιονοθύελλα.

Παρά τις απαγορευτικές συνθήκες, ο διαιτητής αποφάσισε να γίνει κανονικά ο αγώνας, με κάποιες διακοπές ωστόσο για να καθαρίζεται το χιόνι.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ωστόσο, ένας παίκτης της Οτάβα πέτυχε μια τρομερή γκολάρα που έχει γίνει viral στο twitter.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ντέιβιντ Ροντρίγκεζ… Η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ, όμως το 39 πέτυχε εν μέσω χιονοθύελλας ένα γκολ που θα θυμάται για πολλά χρόνια. Μετά από στημένη φάση, οι αμυντικοί του Κάβαλρι δεν κατάφεραν να διώξουν τη μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ροντρίγκεζ αν και με πλάτη, αποφάσισε να… τολμήσει ένα ανάποδο ψαλιδάκι. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Αυτό το γκολ οδήγησε τον τελικό του πρωταθλήματος στην παράταση, όπου εκεί ο ίδιος παίκτης στο 106’ έγραψε το 2-1 και η ομάδα του πήρε τον τίτλο στον Καναδά.

Δείτε το τρομερό γκολ της ισοφάρισης:

