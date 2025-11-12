search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
12.11.2025 06:12

Ρονάλντο: Σίγουρα το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου

12.11.2025 06:12
rolaldo-portugal

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνέντευξη του ανέφερε πως το Μουντιάλ του 2026 θα είναι και το τελευταίο της καριέρας του.

«Σίγουρα θα είναι το τελευταίο μου. Θα είμαι 41 ετών όταν ξεκινήσει η μεγάλη διοργάνωση», δήλωσε ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ.

«Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διάφορα σενάρια σε συλλόγους και επίσης σε εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή».

