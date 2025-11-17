Ολυμπιακός: Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι χάρισαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ φανέλα με το νούμερο «7»

Τη φανέλα με το νούμερο «7», του Βασίλη Σπανούλη, χάρισαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Την περασμένη Τετάρτη, 12/11, η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα έδωσε το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου παρακολούθησε τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις.

Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρακολούθησε το ματς μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει παρέα στις εξέδρες.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Σε ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ποζάρει ανάμεσα στους αδελφούς Αγγελόπουλους, με τη φανέλα που της δώρισαν, η οποία φέρει το όνομά της.

«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις.

Οι πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!», αναφέρεται στο σχετικό post.

Olympiacos B.C. had the honor of hosting @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle at Peace & Friendship Stadium for the game against Zalgiris! 🔴⚪️



Presidents Panayotis and George Angelopoulos were thrilled to welcome her and share the unforgettable atmosphere of another European… pic.twitter.com/iQdPQlBO9k — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 17, 2025

