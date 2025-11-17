search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 23:39
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 21:12

Ολυμπιακός: Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι χάρισαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ φανέλα με το νούμερο «7»

17.11.2025 21:12
aggelopouloi-gkilfoil

Τη φανέλα με το νούμερο «7», του Βασίλη Σπανούλη, χάρισαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Την περασμένη Τετάρτη, 12/11,  η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα έδωσε το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου παρακολούθησε τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις.

Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρακολούθησε το ματς μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει παρέα στις εξέδρες.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Σε ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ποζάρει ανάμεσα στους αδελφούς Αγγελόπουλους, με τη φανέλα που της δώρισαν, η οποία φέρει το όνομά της.

«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις.

Οι πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!», αναφέρεται στο σχετικό post.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ζητά αποζημίωση ύψους 240.000.000 ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν

Άγριο ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου της β΄ κατηγορίας στην Αργεντινή – Μάχες σώμα με σώμα, χάος στο γήπεδο (Video)

H UEFA σκέφτεται League Phase για τα προκριματικά Μουντιάλ και Euro

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο – Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο καλωσορίζει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ

hacker russia
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση φιλορώσων σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των δημοτικών εκλογών

rodos-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο

adonis-georgiadis-new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα

seismso
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 23:38
trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο – Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο καλωσορίζει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ

hacker russia
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση φιλορώσων σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των δημοτικών εκλογών

rodos-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο

1 / 3