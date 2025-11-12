Euroleague: Περίπατο στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με Ντόρσεϊ… on fire, 95-78 τη Ζάλγκιρις – Ανησυχία για το νέο τραυματισμό του Έβανς

Απόλυτος κυρίαρχος από την αρχή έως το τέλος ο Ολυμπιακός… δεν άφησε τη Ζαλγκίρις Κάουνας να πάρει… ανάσα και την «γκρέμισε» από το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Με «μαέστρο» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (30π. με 5/9 τρίποντα), τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να σημειώνει 16 πόντους και να μαζεύει 8 ριμπάουντ και τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει συγκομιδή 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, η ομάδα του Πειραιά, διατηρούσε διψήφια διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, προσφέροντας θέαμα στην επίθεση και επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα στο πίσω μέρος του παρκέ, για να επιβληθεί των Λιθουανών με 95-78, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η 3η διαδοχική νίκη των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ, αλλά και η 7η στη σεζόν φέτος. Πλέον, ίδιο ρεκόρ (7-3) μετρά και η Ζαλγκίρις, με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ να μένει μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα με 8-2.

«Πάγωσε» το ΣΕΦ, όταν τραυματίστηκε ο Κίναν Έβανς μετά από 2:01΄΄ στο παρκέ στην 1η περίοδο, στον μόλις πρώτο αγώνα του στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση από τις 11 Απριλίου 2024 όταν ήταν παίκτης της σημερινής αντιπάλου των Πειραιωτών. Ο Έβανς, ο οποίος έδειχνε να πονά φεύγοντας υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πιστέψει την ατυχία του, είχε πάρει τη θέση του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα (οπίσθιος μηριαίος). Ο τραυματισμός του Αμερικανού φάνηκε σοβαρός και στον Ολυμπιακό θα περιμένουν με αγωνία να μάθουν τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων.

Για τη Ζαλγκίρις, που πήρε 15 πόντους από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, 13 από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Μόουζες Ράιτ και 12 από τον Ντειβίντας Σιρβίντις, δεν αγωνίστηκε ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού μέχρι το περασμένο καλοκαίρι.

Μόνο στα επιθετικά ριμπάουντ, με 25 έναντι 11 του Ολυμπιακού, υπερτέρησε η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις, που τέλειωσε το ματς με 6/33 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

Διαιτητές: Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Γιάκουμπ Ζαμοίσκι (Πολωνία), Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Έβανς, Ουόρντ 4, Λι 7, Βεζένκοφ 14, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 30 (5), Πίτερς, Μιλουτίνοφ 16, Χολ 8, ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 5 (1)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Τόμας Ματσιούλις): Φρανσίσκο 15 (1), Μικαλάουσκας, Ράιτ 13, Μπραζντέικις 5 (1), Τουμπέλις 6, Λο 5 (1), Σλέβα 8, Μπιρούτις 3, Ρουμπσταβίτσιους 3 (1), Μπουτκεβίτσιους 2, Σιρβίντις 12 (2), Ουλανόβας 6

