Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Έβανς – Έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (Photos/Videos)

Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αμερικανό να παίζει λιγότερο από δύο λεπτά, προτού αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός άσος κατά την είσοδό του αποθεώθηκε από τους φίλους των «ερυθρόλευκων», με τον τραυματισμό του να «παγώνει» το ΣΕΦ. Ωστόσο, σε μία προσπάθεια άμυνας, το γόνατό του τον πρόδωσε, με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα και να χρειαστεί βοήθεια για να αποχωρήσει.

Keenan Evans suffered an injury and was helped off the court in his EuroLeague return…



Stay strong, Keenan 🙏 pic.twitter.com/IzH2xEGYEA — BasketNews (@BasketNews_com) November 12, 2025

Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Έβανς

Ο τραυματισμός του Αμερικανού άσου προκάλεσε τεράστια ανησυχία στον Ολυμπιακό, αφού υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Ο 27χρονος γκαρντ κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια φώναζε «no way» (σ.σ. αποκλείεται) αρκετές φορές.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κίναν Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.

