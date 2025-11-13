search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

13.11.2025 00:00

Ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη τελικά ο Κίναν Έβανς – Σοκ στον Ολυμπιακό

Απίστευτα άτυχος στάθηκε ο Κίναν Έβανς αφού με το που επανήλθε στη δράση υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι.

Νωρίτερα, στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, ο Αμερικανός άσος έπαιξε λιγότερο από δύο λεπτά, προτού αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς να τον μαρκάρει κάποιος, ο Έβανς έπεσε κάτω, καθώς, όπως φάνηκε από το τηλεοπτικό replay, γύρισε το πόδι του στο παρκέ.

Τελικά, οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, έδειξαν ότι υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κίναν Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.

