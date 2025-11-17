H UEFA σκέφτεται League Phase για τα προκριματικά Μουντιάλ και Euro

Η League Phase στις ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις, φαίνεται πως ενθουσίασε την UEFA η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει αρχίσει να το σκέφτεται και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία σκέφτεται σοβαρά να κάνει το ίδιο σύστημα στα προκριματικά του Μουντιάλ και του Euro, κάτι που αν υλοποιηθεί θα ισχύσει από το 2030.

Το… πλάνο που εξετάζεται είναι οι 55 χώρες της Ευρώπης να χωριστούν σε 11 γκρουπ δυναμικότητας των 5 ομάδων και κάθε ομάδα από κάθε γκρουπ να παίζει μόνο με μία από κάθε άλλο από τα υπόλοιπα 10 γκρουπ.

Ετσι θα διεξάγονται 10 αγωνιστικές με 5 ματς εντός και άλλα τόσα εκτός.

Για παράδειγμα, με την τωρινή κατάταξη της UEFA, η Ελλάδα θα ήταν στο 6ο γκρουπ δυναμικότητας και θα έπαιζε με μία ομάδα από κάθε άλλο γκρουπ, εκτός από το δικό της.

Αυτό έχει ζητήματα ωστόσο καθώς στο Μουντιάλ για παράδειγμα θα προκρίνονται 16 ομάδες και τις τελευταίες αγωνιστικές, πολλές ομάδες θα είναι εντελώς αδιάφορες και θα διεξάγονται ανούσια παιχνίδια καθώς μιλάμε για 55 ομάδες και όχι 30-32 όπως στα συλλογικά.

Στο Euro που τα εισιτήρια είναι 24, θα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.

Φαντάζει πάντως εξαιρετικά δύσκολο να γίνει πραγματικότητα ένα τέτοιο σχέδιο, εκτός και αν γίνει σε 2 ομίλους, κάτι που θα έχει περισσότερη λογική.

