Γιάννης Αλαφούζος: Τι ακριβώς συνέβη με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Βαριές ευθύνες, αλλά… λάθος η απομάκρυνσή του

Μία αντιφατική εξιστόρηση της υπόθεσης «Ιβάν Γιοβάνοβιτς» έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξή του για τον Παναθηναϊκό, σχετικά με το πώς εξελίχθηκε η παρουσία και τελικά η απομάκρυνση του Σέρβου τεχνικού από την ομάδα το καλοκαίρι του 2023.

Παρότι ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ καταλόγισε μεγάλες ευθύνες στον Σέρβο τεχνικό για σειρά πραγμάτων που έγιναν στην ομάδα, τόσο στο φινάλε της περιόδου 2022-2023 με την απώλεια του πρωταθλήματος, όσο και στη διαχείριση της επόμενης (τελευταίας στη συνεργασία τους), τελικά παραδέχθηκε πως εκ του αποτελέσματος ήταν λάθος η απομάκρυνσή του και την χαρακτήρισε ως ένα «από τα δύο μεγαλύτερα λάθη μου στον Παναθηναϊκό».

Είναι χαρακτηριστικό πως χαρακτήρισε τον Γιοβάνοβιτς ως την «μεγαλύτερή μας επιτυχία», αλλά παρ όλα αυτά τον απομάκρυνε γιατί «ήμουν πεπεισμένος ότι δεν θα έφερνε το πρωτάθλημα».

Πρώτα απ όλα παραδέχτηκε ότι ήταν… δική του καθαρά η απόφαση. Γιατί πίστευε ότι έπρεπε «να ταρακουνήσω την ομάδα. Δεν θα παίρναμε πρωτάθλημα με τον Γιοβάνοβιτς. Ηταν δική μου απόφαση (η απομάκρυνση) παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Μου έλεγαν οι συνεργάτες μου ότι θα χρεωνόμουν εγώ την αποτυχία εάν έδιωχνα τον Γιοβάνοβιτς. Αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μιλήσαμε με τον Πάουλο Σόουζα, είχε ενδοιασμούς με κάποιους παίκτες. Τυχαία μιλώντας με τον φίλο μου τον Ατζούν, μου πρότεινε τον Φατίχ Τερίμ. Ενώ ξεκίνησε καλά, για κάποιους λόγους ξέφυγε. Δεν θα δεχόμουν να πάμε με μια ομάδα, που όπως την έβλεπα εγώ, γιατί ήταν δική μου απόφαση, δεν θα μπορούσε να κερδίσει το πρωτάθλημα».

Να σημειωθεί βέβαια πως ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στο… -1 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Αλαφούζος χρέωσε στον Γιοβάνοβιτς το γεγονός ότι παρά τα κρούσματα covid-19 πήρε πάνω του την απόφαση να γίνει το ματς με τον Ολυμπιακό Δευτέρα στο Καραϊσκάκη.

«Ήταν ευθύνη του Ιβάν που παίξαμε στο Καραϊσκάκη με covid τη Δευτέρα. Θα μπορούσαμε να παίξουμε την Τετάρτη αν κάναμε ορισμένες κινήσεις» είπε. Να σημειωθεί πως θα έπρεπε να αποδεχτεί το αίτημα και ο Ολυμπιακός, που ήδη μια μέρα πριν είχε διαρρεύσει πως δεν θα το δεχτεί, επομένως δεν θα είχε και τύχη η απόπειρα αυτή.

Ο Αλαφούζος κατηγόρησε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι δεν έπαιρνε παίκτες και χαρακτήρισε λάθος τις όποιες μεταγραφές του, ενώ παραδέχτηκε πως η απόκτηση του Μαντσίνι έγινε από τον ίδιο «κρυφά, σχεδόν δικτατορικά»

Ενα άλλο λάθος που χρέωσε στον Γιοβάνοβιτς ήταν εκείνο το ταξίδι στη Κύπρο όταν ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά και με απόσταση στη βαθμολογία.

« Ο κ. Γιοβάνοβιτς μου είχε πει πως μετά από 3-4 χρόνια ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει και πρέπει να φεύγει. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα από τη στιγμή που είχαμε 10 βαθμούς διαφορά, πήγαμε στην Κύπρο, και ενώ άλλες ομάδες πήγαν στην Ολλανδία, εμείς κάναμε διακοπές. Από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μετά οι αριθμοί έπεσαν. Σέβομαι, εκτιμώ και έχω κάποια επαφή ακόμα με τον κ. Γιοβάνοβιτς» είπε.

Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος, παραδέχτηκε πως η επιλογή του ήταν λάθος, όπως και το να ακούσει τον Ατζούν για να προσλάβει τον Τερίμ.

«Το δεύτερο είναι ότι όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι. Ήταν σαφές πως είχε χαθεί η μαγεία και η δύναμη της ομάδας. Πήρα το ρίσκο επειδή ήθελα να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν οι κατάλληλες επιλογές αυτές που έκανα. Εγώ τον πήρα τον Τερίμ, κανείς δεν είχε ανάμιξη. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα είχα ζητήσει από τον κ. Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει» ανέφερε ενώ χαρακτήρισε τον ομοσπονδιακό τεχνικό ως την «μεγαλύτερή μας επιτυχία».

Διαβάστε επίσης:

Ανοίγει μέτωπο με Μαρινάκη ο Αλαφούζος για τον Παναθηναϊκό: Το κλεμμένο πρωτάθλημα, ο… «Φαταούλ» η έλλειψη FairPlay και οι… φούρνοι

Μουντιάλ 2026: Στα play off η Ουκρανία, «απόλυτη» και με… μηδενικό «παθητικό» η Αγγλία – Στα τελικά η Νορβηγία με πάρτι κόντρα στην Ιταλία

Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία