Μουντιάλ 2026: Στα play off η Ουκρανία, «απόλυτη» και με… μηδενικό «παθητικό» η Αγγλία – Στα τελικά η Νορβηγία με πάρτι κόντρα στην Ιταλία

Το ντέρμπι του 4ου ομίλου για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off του Μουντιάλ 2026 βρήκε νικήτρια στο τέλος της Ουκρανία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Ισλανδίας και θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να συμμετάσχει στη μεγάλη καλοκαιρινή «γιορτή» του ποδοσφαίρου μέσω των αγώνων μπαράζ του Μαρτίου.

Στο “Stadion Wojska Polskiego” της Βαρσοβίας, οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασαν εντέλει στη νίκη, χάρις στα γκολ των Ζουμπκόφ (83′) και Χουτσούλιακ (90’+3′). Βασικοί ήταν στο κέντρο άμυνας της Ισλανδίας ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού κι ο πρώην «πράσινος» και νυν στόπερ του Λεβαδειακού, Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Την ίδια ώρα η Αγγλία έκανε ξανά… περίπατο, νικώντας εκτός έδρας και την Αλβανία με 2-0 χάρις σε δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο 74′ και στο 82′ κι ολοκλήρωσε την προκριματική σειρά της με το απόλυτο νικών («8 στα 8») και με μηδενικό «παθητικό». Σημείωσε 22 γκολ σε 8 αγώνες και δεν δέχθηκε κανένα.

Η Γαλλία, με πολλούς αναπληρωματικούς στη σύνθεσή της νίκησε εύκολα το Αζερμπαϊτζάν εκτός έδρας με 3-1, ενώ η Σερβία με βασικούς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ πήρε μία νίκη άνευ αντικρίσματος επί της Λετονίας με 2-1, καθώς έμεινε εκτός play off.

Η Νορβηγία ήταν η 32η ομάδα (και 5η απ’ την ευρωπαϊκή ζώνη) που εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ 2026, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 9ου ομίλου, μετά τη νέα εμφατική νίκη της με 4-1 επί της Ιταλίας στο Μιλάνο και μάλιστα με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο.

Η «παρέα» του Έρλινγκ Χάαλαντ είχε ούτως ή άλλως τεράστιο προβάδισμα εξαρχής, καθώς λόγω της μεγάλης διαφοράς τερμάτων έπρεπε να ηττηθεί με… 9 γκολ διαφορά για να μείνει δεύτερη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ απ’ το γκολ του Εσπόζιτο στο 11′, όμως ισοφάρισε στο 63′ με τον Νούσα και προκρίθηκε… πανηγυρικά και με το απόλυτο νικών («8 στα 8») με δύο γκολ του Χάαλαντ στο 78′ και στο 80′ κι άλλο ένα του Λάρσεν στο 90’+3′.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε με εμφατικό τρόπο τα προκριματικά σημειώνοντας 16 γκολ σε 8 αγώνες (!) και οι Ιταλοί θα δώσουν πλέον μία… έξτρα «μάχη» για play off για να πάρουν την πρόκριση και να μην μείνουν για τρίτη σερί διοργάνωση εκτός.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γερμανία 5 12

Σλοβακία 5 12

Βόρεια Ιρλανδία 5 6

Λουξεμβούργο 5 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ελβετία 5 13

Κόσοβο 5 10

Σλοβενία 5 3

Σουηδία 5 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Δανία 5 11

Σκωτία 5 10

Ελλάδα 5 6

Λευκορωσία 5 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3 (4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45’+3′ αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία – Ισλανδία 2-0 (83′ Ζουμπκόφ, 90΄+3′ Χουτσούλιακ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γαλλία 6 13 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ουκρανία 6 10 –Προκρίθηκε στα play off

Ισλανδία 6 7

Αζερμπαϊτζάν 6 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ισπανία 5 15

Τουρκία 5 12

Γεωργία 5 3

Βουλγαρία 5 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3 (3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′ πέν. 80′, 90’+6′ Πάροτ)

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1 (7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3′ πέν., 51′, 72′ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2′ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 6 13 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ιρλανδία 6 10 –Προκρίθηκε στα play off

Ουγγαρία 6 8

Αρμενία 6 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ολλανδία 7 17

Πολωνία 7 14

Φινλανδία 8 10

Μάλτα 7 5

Λιθουανία 7 3

8ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη﻿

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αυστρία 7 18

Βοσνία 7 16

Ρουμανία 7 10

Κύπρος 8 8

Σαν Μαρίνο 7 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ – Μολδαβία 4-1 (21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)

Ιταλία – Νορβηγία 1-4 (11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3′ Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Νορβηγία 8 24 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ιταλία 8 18 –Προκρίθηκε στα play off

Ισραήλ 8 12

Εσθονία 8 4

Μολδαβία 8 1

10ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Βέλγιο 7 15

Β. Μακεδονία 7 13

Ουαλία 7 13

Καζακστάν 8 8

Λιχτενστάιν 7 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία – Αγγλία 0-2 (74′, 82′ Κέιν)

Σερβία – Λετονία 2-1 (49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αγγλία 8 24 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Αλβανία 8 14 –Προκρίθηκε στα play off

Σερβία 8 13

Λετονία 8 5

Ανδόρα 8 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Κροατία 7 19 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Τσεχία 7 13

Νησιά Φαρόε 8 12

Μαυροβούνιο 7 9

Γιβραλτάρ 7 0

