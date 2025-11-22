search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 10:20
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

22.11.2025 07:00

Στεγαστικό: Τελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ στη νέα οικοδόμηση και 700.000 κλειστά σπίτια – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις αιτίες της κρίσης

22.11.2025 07:00
akinita_0809_1920-1080_new

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε μια από τις πιο οξείες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών — και, παρά τις διαδοχικές ανακοινώσεις κυβερνητικών πρωτοβουλιών, η πραγματικότητα δείχνει ότι το πρόβλημα βαθύνει.

Οι τιμές αγοράς και τα ενοίκια αυξάνονται με ρυθμούς που έχουν πάψει εδώ και χρόνια να συμβαδίζουν με τα εισοδήματα, ενώ η προσφορά παραμένει καθηλωμένη. Το οξύμωρο; Η χώρα εξακολουθεί να μην διαθέτει έναν ενιαίο μηχανισμό καταγραφής του οικιστικού της αποθέματος. Η πολιτεία επιχειρεί να χαράξει στεγαστική πολιτική «στα τυφλά», με αποσπασματικά δεδομένα και χωρίς πραγματική εικόνα των αναγκών.

Η νέα έρευνα της Blupeak Estate Analytics υπογραμμίζει το μέγεθος του αδιεξόδου: η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμό νέας οικοδόμησης — μόλις μία νέα κατοικία ανά 1.000 κατοίκους. Η υποεπένδυση στην οικοδομή, που ξεκίνησε στα χρόνια της κρίσης, συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα: οι αυξήσεις στα ενοίκια και η περιορισμένη προσφορά διαμορφώνουν ένα τοπίο που αποκλείει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά από την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή υποαξιοποιημένες — αποτύπωση όχι μόνο οικονομικών, αλλά και θεσμικών παθογενειών. Γραφειοκρατία, φορολογικά αντικίνητρα και τεχνικές δυσκολίες εμποδίζουν την αξιοποίησή τους, ενώ η αγορά κινείται σε δύο παράλληλους κόσμους: από τη μία, έργα υψηλού κόστους και επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις· από την άλλη, πλήρης έλλειψη προσιτών επιλογών για νέους, οικογένειες και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ενοίκια στην Αθήνα έχουν αυξηθεί κατά 45% από το 2018, ενώ η βραχυχρόνια μίσθωση συνεχίζει να απορροφά σημαντικό μέρος της διαθέσιμης κατοικίας, περιορίζοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια αγορά. Η στεγαστική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο ευάλωτες ομάδες: πλήττει τη μεσαία τάξη, η οποία πλέον δυσκολεύεται σοβαρά να καλύψει ακόμη και βασικές ανάγκες στέγασης. Ένας στους τρεις ενοικιαστές δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για κατοικία — ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ το ευρωπαϊκό όριο αντοχής.

Η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική· είναι ευρωπαϊκή. Όμως, σε αντίθεση με άλλες χώρες που εφαρμόζουν συνδυασμένες πολιτικές —από ανώτατα όρια αυξήσεων μέχρι μαζική επένδυση σε κοινωνική κατοικία— η Ελλάδα μοιάζει να παρακολουθεί το πρόβλημα να διογκώνεται χωρίς να αναπτύσσει αντίστοιχης κλίμακας εργαλεία. Με σταθερή εξαίρεση τη Βιέννη, όπου σχεδόν το μισό απόθεμα κατοικιών ανήκει σε κοινωνικό ή μη κερδοσκοπικό σύστημα, αρκετές κυβερνήσεις της Ευρώπης προχωρούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, ενώ η Ελλάδα επιμένει σε μέτρα μικρής εμβέλειας και περιορισμένης αποτελεσματικότητας.

Η μεγαλύτερη όμως παθογένεια παραμένει η ίδια: η απουσία ενιαίας βάσης δεδομένων για το οικιστικό απόθεμα και τις πραγματικές ανάγκες. Με Κτηματολόγιο, Δήμους, ΑΑΔΕ και πλήθος άλλων υπηρεσιών να λειτουργούν χωρίς διασύνδεση, η χώρα αδυνατεί να συγκροτήσει μία σαφή εικόνα που θα επέτρεπε στο κράτος να σχεδιάσει πολιτικές με ακρίβεια, ταχύτητα και κοινωνικό αντίκτυπο.

Χωρίς ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό, η κρίση κινδυνεύει να μετατραπεί σε συστημικό πρόβλημα· όχι μόνο θέμα αγοράς ακινήτων, αλλά παράγοντα κοινωνικής ανισότητας, δημογραφικής συρρίκνωσης και οικονομικής στασιμότητας. Και προς το παρόν, η πολιτεία δείχνει περισσότερο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρά να επιχειρεί να τις αναστρέψει.

Διαβάστε επίσης:

Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

«Δεν οδηγούσε ο Στέφανος», λέει ο δικηγόρος του Τσιτσιπά για την κλήση 2.000 ευρώ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis-georgiadis-vouli-7-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα για τον… ήρωα Διαμαντή

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

g20
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

LEOFOREIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πιάνουν …δουλειά οι κάμερες AI σε 600 λεωφορεία που θα «κόβουν» κλήσεις – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

gripi_new
ΥΓΕΙΑ

Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την ασυνήθιστη έξαρση της γρίπης- Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

santorini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση - Βρήκαν τι προκάλεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 10:15
adonis-georgiadis-vouli-7-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα για τον… ήρωα Διαμαντή

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

g20
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινά η σύνοδος της G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τις ΗΠΑ και των εντάσεων για την Ουκρανία

1 / 3