Ο …Χάρι Πότερ στην Ιθάκη

Με… χιούμορ αντιμετώπισαν πηγές της κυβέρνησης δηλώσεις του εκδότη Κώστα Δαρδανού, των εκδόσεων Gutenberg, ο οποίος δήλωσε ότι σε επίπεδο προπαραγγελιών, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει ζήτηση που παρόμοιά της είχε να υπάρξει από την εποχή του… Χάρι Πότερ.

«Μετά θα μας πούνε κακούς, αν μιλήσουμε για μαθητευόμενους μάγους», είπε μια από αυτές τις πηγές στο «Ποντίκι», ενώ κι άλλοι κινήθηκαν στο ίδιο επίπεδο. Πάντως, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στην κυβέρνηση – έστω κι αν δείχνουν μια διάθεση… αφ’ υψηλού – το ενδιαφέρον για την «Ιθάκη» είναι αυξημένο.

Άλλωστε, όπως σημείωσε και ο Κ. Δαρδανός μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, «είναι ένα βιβλίο εθιστικό, ειδικά τα γεγονότα του ’15, σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο, γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμα πάρα πολύ “ζεστά”. Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη».

Για να δούμε τι θα… διαβάσουμε τελικά.

