Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σπύρος Δέδογλου – Η αναφορά στον Τσίπρα και η πρόταση για αυτοδιάλυση του κόμματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλε ο Σπύρος Δέδογλου.
Μέσω της επιστολής που έστειλε στον γραμματέα του κόμματος, Στέργιο Καλπάκη κάνει λόγο για «ολοκλήρωση του ιστορικού κύκλου» του ΣΥΡΙΖΑ και για ανάγκη ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.
Ο κ. Δέδογλου αναφέρει ότι το κόμμα δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τον ρόλο που απαιτούν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και η απήχησή του έχει εκλείψει.
Από την επιστολή παραίτησης αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα. «Είναι πλέον σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, μαζί με την κοινωνία, μέρος της οποίας εμπνέεται απ’ αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση-ανασύσταση του προοδευτικού χώρου» αναφέρει.
Διαβάστε επίσης:
Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ
ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Χωρίς κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τον θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
Τετ α τετ Μενδώνη-Γκιλφόιλ: «Συμβολικό έκθεμα» στέλνει η Ελλάδα στο Αμερικανικό Κογκρέσο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.