21.11.2025 21:26

Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σπύρος Δέδογλου – Η αναφορά στον Τσίπρα και η πρόταση για αυτοδιάλυση του κόμματος

21.11.2025 21:26
SYRIZA NEW

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλε ο Σπύρος Δέδογλου.

Μέσω της επιστολής που έστειλε στον γραμματέα του κόμματος, Στέργιο Καλπάκη κάνει λόγο για «ολοκλήρωση του ιστορικού κύκλου» του ΣΥΡΙΖΑ και για ανάγκη ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Ο κ. Δέδογλου αναφέρει ότι το κόμμα δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τον ρόλο που απαιτούν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και η απήχησή του έχει εκλείψει.

Από την επιστολή παραίτησης αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα. «Είναι πλέον σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, μαζί με την κοινωνία, μέρος της οποίας εμπνέεται απ’ αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση-ανασύσταση του προοδευτικού χώρου» αναφέρει.

