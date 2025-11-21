Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τη νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στο υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η διαχρονική δυναμική των σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ, η οποία στηρίζεται σε σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης και κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Καλωσόρισα στο @MinEcoFinGR τη @USAmbassadorGR. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. pic.twitter.com/UDk158u1B2 — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) November 21, 2025

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για αμερικανικές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας αποτελεί κομβικό παράγοντα για τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε στη νέα Πρέσβειρα Kimberly Guilfoyle καλή επιτυχία στα καθήκοντά της, τονίζοντας ότι οι ιστορικά στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών δημιουργούν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας.

