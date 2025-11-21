search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 19:03

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

21.11.2025 19:03
kyriakos-pierrakakis

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τη νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στο υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η διαχρονική δυναμική των σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ, η οποία στηρίζεται σε σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης και κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για αμερικανικές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας αποτελεί κομβικό παράγοντα για τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε στη νέα Πρέσβειρα Kimberly Guilfoyle καλή επιτυχία στα καθήκοντά της, τονίζοντας ότι οι ιστορικά στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών δημιουργούν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης

Τετ α τετ Μενδώνη-Γκιλφόιλ: «Συμβολικό έκθεμα» στέλνει η Ελλάδα στο Αμερικανικό Κογκρέσο

Θεοδωρικάκος: Η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ωφελεί τη χώρα

Μαρινάκης για Ζαχάροβα: Προφανώς και δεν θα πάρουμε άδεια – Πώς οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν… μπει στην κατάψυξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

kyriakos-pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:22
kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

1 / 3