Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τη νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στο υπουργείο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η διαχρονική δυναμική των σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ, η οποία στηρίζεται σε σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης και κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για αμερικανικές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας αποτελεί κομβικό παράγοντα για τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
Ο Κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε στη νέα Πρέσβειρα Kimberly Guilfoyle καλή επιτυχία στα καθήκοντά της, τονίζοντας ότι οι ιστορικά στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών δημιουργούν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας.
