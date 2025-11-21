Θεοδωρικάκος: Η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ωφελεί τη χώρα

Στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της ONEX από τις ναυπηγικές δραστηριότητες στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, ενεργειακό, ελλιμενιστικό και αμυντικό τομέα αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συζήτηση της σχετικής ρύθμισης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

«Αντανακλά το εθνικό συμφέρον και το μόνο που ενοχλεί κάποιους είναι ότι αυτός που ενδιαφέρεται είναι οι ΗΠΑ, ο βασικός στρατηγικός σύμμαχος της χώρας» ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, μέσω ομολογιακού δανείου 125 εκατομμυρίων έχουν «μπει» στο ναυπηγείο της Ελευσίνας και «συνέβαλαν ώστε να δουλεύουν κανονικά χιλιάδες άνθρωποι».

Καλώντας «όσους δημοσιολογούν με ανεύθυνο τρόπο, να γίνουν λίγο πιο σοβαροί και υπεύθυνοι», ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία με θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία που κινείται προς το συμφέρον των εργαζόμενων και όλων των Ελλήνων.

Παράλληλα έστειλε και το μήνυμα ότι «η ελληνική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να τηρεί τη νομιμότητα έναντι όλων», τονίζοντας ότι στο Λιμάνι του Πειραιά «κανονικότατα συνεχίζεται η λειτουργία της COSCO βάσει των νομίμων διαδικασιών που είχαν γίνει την πρώτη δεκαετία του 2000». Καταλήγοντας σημείωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να επιβάλει στην ελληνική κυβέρνηση ό,τι εκείνος επιθυμεί. Υπάρχει Σύνταγμα, νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό».

Με αιχμηρό τρόπο ο υπουργός Ανάπτυξης απέδωσε το γεγονός ότι «δεν κουνιέται η βελόνα για κάποιους» στην απουσία εναλλακτικής πρότασης στη στρατηγική της κυβέρνησης« που παρά τις όποιες φθορές «παραμένει η βασική πολιτική δύναμη στον τόπο».

