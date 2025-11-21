search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.11.2025 12:22

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τηλεφωνήματα μπορεί να υπάρχουν γιατί ήμουν και υφυπουργός», αλλά δηλώνει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση

21.11.2025 12:22
Στην κατηγορηματική διάψευση ότι ο ίδιος εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, καθώς δημοσιεύματα φέρουν το όνομά του να συμπεριλαμβάνεται σε νέα δικογραφία που οσονούπω φθάνει στη Βουλή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, βεβαια, ο Κ. Σκρέκας παραδέχθηκε ότι «τηλεφωνήματα μπορεί να υπάρχουν γιατί ήμουν και υφυπουργός. Άλλο η επικοινωνία για υπηρεσιακά θέματα, ακόμα και για κάποιο ενδιαφέρον για κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών κι άλλο αυτό που συζητάμε σήμερα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο γραμματές της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι «άλλο το να ρωτάς και να ενδιαφέρεσαι για το πώς θα επιταχυνθούν οι πληρωμές ανθρώπων που καθυστερούνε, πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων κι άλλο αυτά που συζητάμε σήμερα την Εξεταστική Επιτροπή, που αφορούν ποινικές υποθέσεις».

Μάλιστα, ο Κ. Σκρέκας διερωτήθηκε: «Δεν πρέπει να ασχολούνται οι πολιτικοί με το να επιταχύνονται και να βελτιώνονται οι διαδικασίες στους δημόσιους οργανισμούς προς τρίτους;», ενώ επανέλαβε πλειστάκις ότι «δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή» με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Πάντως, όσο περνούν οι μέρες τόσο πυκνώνουν οι πληροφορίες για το νέο… πεσκέσι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή, νέα δικογραφία στη Βουλή με ονόματα πρώην και νυν υπουργών και βουλευτών.

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

