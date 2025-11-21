search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.11.2025 10:50

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

Με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη θα συναντηθεί σήμερα (21/11) η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Θα είναι η δεύτερη φορά που η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα περάσει το κατώφλι του κτιρίου της οδού Νίκης, καθώς στις 18 Νοεμβρίου είχε συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Μάλιστα, η συνάντηση Γκιλφόιλ-Πιερρακάκη θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο δημοσιευμάτων που θέλουν τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών να συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν στην δεξίωση που παρέθεσε ο Θοδωρής Κυριακού προς τιμήν της νέας Αμερικανίδα πρέσβειρας στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Το «παρών» είχαν δώσει επίσης από πλευράς κυβέρνησης ο Νίκος Δένδιας, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Βασίλης Κικίλιας.

