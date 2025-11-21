Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη θα συναντηθεί σήμερα (21/11) η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Θα είναι η δεύτερη φορά που η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα περάσει το κατώφλι του κτιρίου της οδού Νίκης, καθώς στις 18 Νοεμβρίου είχε συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.
Μάλιστα, η συνάντηση Γκιλφόιλ-Πιερρακάκη θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο δημοσιευμάτων που θέλουν τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών να συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του Eurogroup.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν στην δεξίωση που παρέθεσε ο Θοδωρής Κυριακού προς τιμήν της νέας Αμερικανίδα πρέσβειρας στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
Το «παρών» είχαν δώσει επίσης από πλευράς κυβέρνησης ο Νίκος Δένδιας, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Βασίλης Κικίλιας.
Διαβάστε επίσης:
Ελληνορωσικές σχέσεις: Από την ψυχρότητα στη ρήξη
Λιμάνι του Πειραιά: Συνεχίζεται η διελκυστίνδα Ουάσινγκτον – Πεκίνου – Παρέμβαση με νόημα από Καραμανλή
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόβλημα με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι η παραχώρηση εδαφών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.