Λιμάνι του Πειραιά: Συνεχίζεται η διελκυστίνδα Ουάσινγκτον – Πεκίνου – Παρέμβαση με νόημα από Καραμανλή

Μπορεί οι ΗΠΑ να «πήραν» την Ελευσίνα, ωστόσο, η διπλωματική «σύγκρουση» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά κάθε άλλο παρά κόπασε, βάζοντας «στη μέση» την κυβέρνηση, η οποία, πάντως, ξεκαθάρισε ότι θα τιμήσει τη συμφωνία με το Πεκίνο.

Αντιθέτως, η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έκανε και νέα αναφορά στην υπόθεση, δείχνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διώξει το Πεκίνο από το «προπύργιό» του στη Μεσόγειο. Αντιθέτως, στην ειδική εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus προς τιμήν της στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας, αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς – πιο σαφώς δεν γίνεται… – λέγοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται κοινή στρατηγική απέναντι στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και συνεργάζονται για να εμποδίσουν «οποιαδήποτε κρατικά χρηματοδοτούμενη εταιρεία» να ελέγξει κρίσιμα τμήματα της παγκόσμιας ναυτιλίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες της για να ελέγξει ολόκληρο τον κλάδο» είπε η Γκιλφόιλ, αναφερόμενη, προφανώς, αλλά χωρίς να την κατονομάσει, στην κινεζική Cosco στα χέρια της οποίας βρίσκεται το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Υπενθυμίζεται ότι η κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα είχε αντιδράσει έντονα σε προηγούμενες αναφορές της πρέσβειρας των ΗΠΑ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Αμερική, με ιδιοτελείς προθέσεις, υποκινεί την Ελλάδα να τερματίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πουλήσει το λιμάνι», και καλώντας την Γκιλφόιλ «να φροντίσει οι ενέργειες της να συνάδουν με την ιδιότητά της και να ωφελούν τον ελληνικό λαό».

Όλα αυτά προκαλούν έντονη αμηχανία στην κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται ότι περπατά πάνω σε τεντωμένο σχοινί – και μάλιστα για ένα θέμα που φαινόταν ότι έχει «κλείσει» ήδη από το 2015, όταν η Cosco απέκτησε το 51% του ΟΛΠ, ποσοστό που σήμερα φθάνει το 67%, ενώ στο όχι μακρινό παρελθόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του από την υλοποίηση της συμφωνίας και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασής της. Κυβερνητικές πηγές εξηγούν, μάλιστα, ότι οι Κινέζοι ήταν οι μόνοι που είχαν δείξει ενδιαφέρον για επένδυση στον Πειραιά, σε μια περίοδο που η Ελλάδα δεχόταν ασφυκτικές πιέσεις από την Τρόικα να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις.

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, στη διάρκεια ομιλίας του εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, υπερασπίστηκε τη συμφωνία του 2008, οπότε και έγινε η παραχώρηση του ενός προβλήτα του λιμανιού στην Cosco, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς υπογράμμισε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές» και υπογράμμισε ότι «η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα από τα σύνορά της και η Ελλάδα επελέγη ως η καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές. […] Την εποχή εκείνη άνοιξε o δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών».

Η παρέμβαση Καραμανλή αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, δεδομένης της πολιτικής «ανοιγμάτων» της Ελλάδας που ο ίδιος είχε υλοποιήσει όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο πρώην πρωθυπουργός, προφανώς βρίσκεται σε ταυτόσημη θέση με αυτή της κυβέρνησης – η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, είχε ξεκαθαρίσει ότι «η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν» – ωστόσο φαίνεται ότι στέλνει μήνυμα και για το μέλλον, καθώς φαίνεται ότι η υπόθεση του Πειραιά θα… τραβήξει σε μάκρος.

