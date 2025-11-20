Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

Η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην πανδημία του κορωνοϊού ήταν ανεπαρκής και ήρθε πολύ αργά, κατέληξε μια καταδικαστική επίσημη έκθεση σχετικά με τον χειρισμό της, αναφέροντας ότι η εισαγωγή lockdown ακόμη και μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι συνέβη θα μπορούσε να είχε σώσει περισσότερες από 20.000 ζωές.

Η έκθεση 800 σελίδων από την επίσημη έρευνα της Βρετανίας για την πανδημία του κορωνοϊού δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Είναι μια ζοφερή ανάγνωση για τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Μπόρις Τζόνσον και μεγάλο μέρος της κορυφαίας ομάδας του.

Η έρευνα στηλιτεύει την ιδιαίτερα αργή κυβερνητική απάντηση στην πρώιμη έξαρση του ιού το 2020, την «τοξική κουλτούρα» στην Ντάουνινγκ Στριτ Νο. 10 υπό τον τότε πρωθυπουργό – και μια σοβαρή αποτυχία να ληφθούν υπόψη τα λάθη που έγιναν.

«Εκτός αν αντληθούν τα διδάγματα και εφαρμοστούν θεμελιώδεις αλλαγές, το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος και η θυσία της πανδημίας Covid-19 θα είναι μάταια», προειδοποίησε η πρόεδρος της έρευνας, Χέδερ Χάλετ, καθώς η έκθεση δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν μπορούσε να λάβει αποφάσεις

Ο Τζόνσον επικρίνεται έντονα επειδή δεν έλαβε τον ιό αρκετά σοβαρά τους πρώτους μήνες, επειδή «ταλαντεύτηκε» μεταξύ διαφορετικών αποφάσεων σχετικά με το αν θα εισαχθεί πραγματικά ένα lockdown και για μια σειρά από αμφιλεγόμενα σχόλια που προσέβαλαν τις οικογένειες των θυμάτων όταν βγήκαν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συλλογής αποδεικτικών στοιχείων της έρευνας.

Ιδιαίτερη κριτική επιφυλάσσεται για τον Τζόνσον ως επικεφαλής. Η κουλτούρα στο Νο. 10 του Τζόνσον περιγράφεται ως «τοξική και χαοτική». Κατηγορείται ότι «ενισχύει» έναν χώρο εργασίας όπου οι απόψεις των άλλων, ιδιαίτερα των γυναικών, αγνοούνταν — και ότι «ενθάρρυνε» τη συμπεριφορά του κύριου βοηθού του, Ντόμινικ Κάμινγκς.

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς έκανε τα πράγματα πολύ χειρότερα

Ο Κάμινγκς αναμφισβήτητα δέχεται ακόμη πιο σκληρή κριτική από τον Τζόνσον.

Η έκθεση κατηγορεί τον τότε επικεφαλής βοηθό του πρωθυπουργού ότι «συνέβαλε ουσιαστικά στην τοξική και σεξιστική κουλτούρα στον χώρο εργασίας στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης». Αναφέρει ότι αποτελούσε «αποσταθεροποιητική επιρροή» σε μια περίοδο κρίσης — και ότι έφταιγε για μια «κουλτούρα φόβου, αμοιβαίας καχυποψίας και δυσπιστίας» στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, ο Κάμινγκς επαινείται από την έκθεση για την «αξιέπαινη δράση» του στην αλλαγή της πρώιμης στρατηγικής της κυβέρνησης για την πανδημία, η οποία έσωσε ζωές.

Ο Ματ Χάνκοκ δεν ήταν αξιόπιστος

Ο βραχύβιος σταρ των ριάλιτι Ματ Χάνκοκ είναι μια διασκεδαστική προσωπικότητα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου αυτές τις μέρες — αλλά κάποτε κατείχε έναν ρόλο τεράστιας σημασίας ως υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για τη συμβολή του στις προσπάθειες της Βρετανίας καθώς ο ιός αρχικά εξαπλωνόταν, ο Χάνκοκ δέχεται πολλές φορές σκληρή κριτική στην έκθεση.

Ο Χάνκοκ δέχεται επικρίσεις για την «υπερβολικά ενθουσιώδη εντύπωση» που έδωσε στον Τζόνσον και σε κορυφαίους αξιωματούχους σχετικά με την ετοιμότητα του υπουργείου του να αντιμετωπίσει μια πανδημία, και λέγεται ότι απέκτησε τη φήμη ότι «υπόσχεται υπερβολικά πολλά και δεν προσφέρει τα αναμενόμενα».

Η έκθεση αναφέρει ακόμη και ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα του Χάνκοκ σε συναντήσεις καθώς η Βρετανία πάλευε με το πώς να αντιδράσει τις πρώτες μέρες.

Η έκθεση τελικά αναφέρει ότι η Βρετανία έπρεπε να είχε lockdown μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι τον Μάρτιο του 2020, κατηγορώντας αξιωματούχους, πολιτικούς και επιστήμονες ότι δεν κινήθηκαν πιο γρήγορα. Υποστηρίζει ότι η αποτυχία να γίνει αυτό είχε κόστος περίπου 23.000 ζωές.

Ο Κρις Γουόρμαλντ έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι η έρευνα για την Covid θα μπορούσε να αποδειχθεί ενοχλητική για τον Κρις Γουόρμαλντ – ο οποίος τώρα υπηρετεί ως γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ένας εξαιρετικά ισχυρός ρόλος στην επικεφαλής της δημόσιας διοίκησης της Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Γουόρμαλντ ήταν ο κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Χάνκοκ, το οποίο επικρίνεται επανειλημμένα για την παροχή ψευδών εντυπώσεων σχετικά με το πόσο προετοιμασμένο ήταν.

Ενώ ο Χάνκοκ κατηγορείται ευρέως για αυτό, η έκθεση επικρίνει τον Γουόρμαλντ επειδή δεν κατάφερε να «διορθώσει» την υπερβολική αυτοπεποίθηση του υπουργού υγείας. Αναφέρει ότι η αδυναμία του να αναλάβει οποιαδήποτε δράση «προκάλεσε πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας του Γουόρμαλντ».

Τμήματα του ίδιου του βρετανικού κράτους ήταν σοβαρά επισφαλή

Το ίδιο το Whitehall δέχεται έντονη κριτική, αν και η έκθεση δεν σταματά να καταδικάζει ολόκληρο το σύστημα.

Το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου — που συχνά αναφέρεται ως το κέντρο της κυβέρνησης — δέχεται ιδιαίτερη κριτική για την αποτυχία του να αναλάβει μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για την πανδημία στα αρχικά στάδια.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι δομές λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης «χρειάζονταν βελτίωση» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ότι ο Τζόνσον συχνά παραγκώνιζε το υπουργικό του συμβούλιο υπέρ της «κεντρικής λήψης αποφάσεων».

Διαβάστε επίσης:

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: Για «εγκληματική συμμορία» μιλά ο Πούτιν, τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας «μπαλονιών»

COP30: Φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις που διεξάγεται η σύνοδος για το κλίμα – Απομακρύνθηκαν οι αντιπροσωπείες (Photos/Videos)