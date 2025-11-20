COP30: Φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις που διεξάγεται η σύνοδος για το κλίμα – Απομακρύνθηκαν οι αντιπροσωπείες (Photos/Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι σύνεδροι που συμμετείχαν στις εργασίες της συνόδου για την κλιματική αλλαγή, υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν το κτίριο την Πέμπτη, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο την ώρα μάλιστα που οι διαπραγματευτές βρίσκονται σε κρίσιμη φάση στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε συμφωνία για την αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και δεν προκάλεσε τραυματισμούς, δήλωσαν οι διοργανωτές της συνόδου κορυφής, προσθέτοντας ότι εκδηλώθηκε στην περιοχή του «περιπτέρου» που περιλαμβάνει εκθέματα και χώρους συναντήσεων για χώρες και ομάδες που συμμετέχουν στις συνομιλίες.
«Δόξα τω Θεώ που η φωτιά δεν εξαπλώθηκε», δήλωσε ο Ρετζινάλντο Σάντος, μέλος της ομάδας τεχνικής υποστήριξης της συνόδου κορυφής, προσθέτοντας ότι «κάναμε μια διάλεξη στο περίπτερό μου και ακούσαμε μόνο την ορμή, όλους να τρέχουν, να τρέχουν, και μετά κάποιος φώναξε: “Είναι φωτιά, είναι φωτιά, φωτιά”».
Ο Ιταλός απεσταλμένος για το κλίμα Φραντσέσκο Κορβάρο είπε ότι βρισκόταν σε μια συνάντηση στο περίπτερο της χώρας του, ακριβώς δίπλα στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, όταν «άρχισα να βλέπω πολλούς ανθρώπους να τρέχουν».
Στην αρχή, «νόμιζα ότι ίσως ο Λούλα έφτανε στην περιοχή», είπε ο Κορβάρο, αναφερόμενος στον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. «Τότε είδα τη φωτιά. Εξαπλώθηκε πολύ, πολύ γρήγορα στον διάδρομο κοντά στο περίπτερό μας, μέχρι το ταβάνι».
Εκατοντάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους κοντά στο Κέντρο Συνεδρίων και Εκθέσεων Hangar του Αμαζονίου στο Μπελέμ, την πόλη-λιμάνι όπου η Βραζιλία φιλοξενεί τις συνομιλίες. Καπνός φαινόταν να ανεβαίνει από την γιγαντιαία λευκή σκηνή όπου διεξάγονται οι συζητήσεις.
Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της διακοπής στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με την επιτάχυνση της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και τον τριπλασιασμό του ποσού της κλιματικής βοήθειας που θα παρέχουν οι πλούσιες χώρες στις φτωχότερες χώρες. Οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες, αναμένεται να απόσχουν και από τις δύο προσπάθειες.
Οι συνομιλίες έχουν προσελκύσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους από σχεδόν 200 χώρες.
