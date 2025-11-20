Οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην Ουκρανία να… «νοικιάσει» το Ντονμπάς στη Ρωσία – Γιατί προκρίνεται η μίσθωση και όχι η εκχώρηση

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Σύμφωνα με την Telegraph το σχέδιο 28 σημείων προβλέπει ότι το Κίεβο θα διατηρήσει τη νομική κυριότητα του ανατολικού Ντονμπάς και η Μόσχα θα πληρώνει ενοίκιο για τον de facto έλεγχο του.

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων: εκχώρηση εδαφών, μείωση του ουκρανικού στρατού, απαγόρευση κατοχής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, μπλόκο στην ανάπτυξη ξένων δυνάμεων καθώς και στην προσγείωση ξένων διπλωματικών αεροσκαφών σε ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, τα ρωσικά θα αναγνωριστούν ως μία από τις επίσημες γλώσσες της Ουκρανίας και η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία θα αποκτήσει επίσημο στάτους στις περιοχές που έχουν καταληφθεί. Προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία η Ουκρανία στα επόμενα στάδια θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

«Βλάντιμιρ, άσε να διευθετήσω τον καταραμένο πόλεμό σου»

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη του σχεδίου, ωστόσο ο Τραμπ πρόσφατα παραδέχθηκε ότι σε συνομιλία που είχε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε «άσε να διευθετήσω τον καταραμένο πόλεμό σου».

Τι θα γίνει με το Ντομπάς

Υπό την πίεση της ΕΕ ο Τραμπ τον Αύγουστο είχε δεσμευτεί ότι οι εδαφικές εκχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν στη βάση του σημερινού μετώπου. Το περίγραμμα όμως της πρότασης, που έχει έρθει στη δημοσιότητα, προβλέπει πως η Ουκρανία θα πρέπει να εκχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει. Η Ρωσία θέλει ολόκληρη την περιοχή, λόγω των πλούσιων φυσικών πόρων, που κρύβονται στο έδαφος της. Σύμφωνα με γνώστες του Λευκού Οίκου οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να υποκύψει με με αιχμή το σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται. Η επιλογή γίνει μίσθωση και όχι εκχώρηση δεν είναι τυχαία, καθώς θα επιτρέψει στον Ζελένσκι να μην κάνει δημοψήφισμα, όπως τον υποχρεώνει το Σύνταγμα.

Οι μυστικές συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύμφωνα με το Axios, το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνομιλίες που έγιναν τον περασμένο μήνα στο Μαίάμι μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, του απεσταλμένου της Ρωσίας Κίριλ Ντμιτρίβ και του απεσταλμένου της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροβ.

Η δημοσιοποίηση τον λεπτομερειών προκάλεσε σεισμό και στην Ουάσιγκτον, με τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ να παραιτείται, καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα παραπλάνησε τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ από τη στιγμή που επέτρεψε στον Λευκό Οίκο επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις έχουν σημαδευτεί από ρήξεις και επαναπροσεγγίσεις με το Κίεβο και αρκετές αλλαγές στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ντμίτριεφ καλωσόρισε το σχέδιο, λέγοντας πως «πιστεύουμε ότι η ρωσικές θέσεις λαμβάνονται πραγματικά υπόψη». «Αυτό που θα παρουσιάσουμε στην Ουκρανία είναι λογικό», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Politico.

Ο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις έχει υιοθετήσει τη ρητορική του Πούτιν, αποκαλώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία «ειδική επιχείρηση» και προειδοποιώντας τον Ζελένσκι ότι αν δεν συμφωνήσει ο Πούτιν θα καταστρέψει την Ουκρανία. Στα τέλη του Οκτώβρη ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη αλλά η συνάντηση ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.

