search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 22:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 21:03

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας «μπαλονιών»

20.11.2025 21:03
vilnius-lithouania

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε σήμερα τη λειτουργία του καθώς τα ραντάρ εντόπισαν ξανά «μπαλόνια» λαθρεμπόρων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Οι λιθουανικές Αρχές ανέφεραν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, κατηγορώντας τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο που δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτήν την πρακτική και καταγγέλλοντας «υβριδική επίθεση».

Διαβάστε επίσης:

COP30: Φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις που διεξάγεται η σύνοδος για το κλίμα – Απομακρύνθηκαν οι αντιπροσωπείες (Photos/Videos)

Οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην Ουκρανία να… «νοικιάσει» το Ντονμπάς στη Ρωσία – Γιατί προκρίνεται η μίσθωση και όχι η εκχώρηση

Ο Ζελένσκι δεν απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία παρά τους… «πυροβολισμούς» της Ευρώπης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boris johnson covid
ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ert_2801_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: «Καταθέστε τα όπλα» λέει ο Πούτιν και μιλά για «εγκληματική συμμορία» – Τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

vytina arkadia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 21:56
boris johnson covid
ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ert_2801_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

1 / 3