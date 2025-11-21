Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

Μια λέξη που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτησή του με τη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ ενόχλησε πολύ τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους δημοφιλούς νησιού. Και μάλλον αναζωπύρωσε μία “υπόγεια” δυσφορία που υπάρχει στο νησί των ανέμων για την κυβέρνηση, από τότε που εστάλησαν ειδικές αστυνομικές μονάδες και επιτροπές πολεοδομίας για την πάταξη της εκτεταμένης παρανομίας και παραβατικότητας στη Μύκονο.

Μιλώντας για τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη χώρα, ο Κ. Μητσοτάκης είπε κάστι που μάλλον αποτελεί κοινό τόπο και πανθομολογούμενη διαπίστωση, ειδικά στο χώρο του τουρισμού: Ότι χρειάζεται «απομυκονοποίηση» – εννοώντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν και νέοι προορισμοί για τον τομέα αυτό του τουρισμού και όχι μόνο τα δημοφιλή νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «σήμερα έτυχε να έχω μια συνάντηση με έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κρουαζιέρας. Και εκεί η πρόκληση είναι πραγματικά… πώς να το πω; Μια “απομυκονοποίηση” του προϊόντος μας. Με κάθε σεβασμό προς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αυτοί οι προορισμοί έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, φτάσει στα όριά τους. Όταν, όμως, βλέπω την κρουαζιέρα να ανοίγεται σε νέους προορισμούς, όπου η πίεση είναι πολύ μικρότερη».

Αν και η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί περισσότερο τροφή για σκέψη και αφορμή για σοβαρή συζήτηση επί του τουριστικού προϊόντος της χώρας, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει στα όριά του, στη Μύκονο… παρεξηγήθηκαν. Φαίνεται ότι είναι ευέξαπτοι και ιδιαιτέρως ευαίσθητοι με το παραμικρό.

Η φράση λοιπόν αυτή ενόχλησε πολύ τον δήμαρχο του νησιού, Χρήστο Βερώνη, ο οποίος με μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι λυπηρό και απαράδεκτο ο πρωθυπουργός να θεωρεί ότι η σύνδεση με τη Μύκονο συνιστά κάτι αρνητικό και να τη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα προς αποφυγή».

«Οχι μόνο γιατί αδικεί το νησί μας, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού και ένα εμβληματικό παγκοσμίως τοπόσημο, αλλά και γιατί η Μύκονος συνεισφέρει καθοριστικά στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας και στα έσοδα από τον τουρισμό», συνέχισε ο δήμαρχος.

«Η ουσία της συζήτησης για την κρουαζιέρα, θα έπρεπε να είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη υποδομών και η ισόρροπη κατανομή της και όχι η δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος ενός από τους πιο επιτυχημένους τουριστικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν λοιπόν κάποιοι συζητούν για νέους προορισμούς στην κρουαζιέρα, αυτό δεν μπορεί να γίνεται μέσω στοχοποίησης του νησιού» έγραψε ο Χ. Βερώνης, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να… ανακαλέσει.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχουν και τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, καθώς αρκετοί πολίτες μιλούν για «στοχοποίηση» του νησιού.

