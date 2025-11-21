Τσίπρας: Δημοσκοπική σταθερότητα σε ποσοστά άνω του 20% μολονότι δεν έχει εξαγγείλει κόμμα μέχρι στιγμής

Δημοσκοπική σταθερότητα, σε ποσοστά πάνω από 20%, επιδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας μολονότι κόμμα δεν υπάρχει ακόμα και σε αυτή τη φάση δεν ξέρει κανείς αν ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα και τι μορφή θα έχει. Εν τούτοις οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να μετρούν τη διάθεση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε δύο δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν χθες, της Metron Analysis για το Mega και της Pulse για τον ΣΚΑΙ, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 23% και 24% αντιστοίχως, με πυρήνα ένα 10% στην πρώτη και 14% στη δεύτερη (πρόκειται για εκείνους που απαντούν με βεβαιότητα ότι βλέπουν θετικά/ θα στήριζαν το εν λόγω κόμμα).

Κάτι που δείχνει πως διατηρείται η προσδοκία μερίδας των πολιτών για τη δημιουργία ενός κόμματος Τσίπρα, αν και ο πρώην πρωθυπουργός ξεδιπλώνει με αργούς ρυθμούς τον σχεδιασμό του και προς το παρόν επικεντρώνεται στην κυκλοφορία και την παρουσίαση του βιβλίου του, το οποίο θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από την προσεχή Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, στην δημοσκόπηση της Metron το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 52% να έχει αρνητική γνώμη, με τις θετικές απαντήσεις να προέρχονται από ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή κεντροαριστεροί.

Στην ίδια έρευνα το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να «μαζεύει» στήριξη πρωτίστως από τον ΣΥΡΙΖΑ (19,9%) και ακολούθως από Πλεύση Ελευθερίας (13,5%), ΠΑΣΟΚ (10,5%) και από τους αναποφάσιστους (9,5%).

Τέλος, στο ερώτημα για την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Αλέξης Τσίπρας «παρεισφρέει» με ένα 6%, υπό την έννοια ότι αυτό το ποσοστό εμφανίζεται με αυθόρμητες απαντήσεις, ενώ το ερώτημα αφορά τους νυν πολιτικούς αρχηγούς.

Στην δημοσκόπηση της Pulse, το κόμμα Τσίπρα παρουσιάζει άνοδο 4 μονάδων σε σχέση με τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου (δηλ 24% από 20%) κάτι που αποδίδεται σε βελτίωση της εικόνας του στους αριστερούς ψηφοφόρους, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «τραβάει» δυνητική ψήφο και από Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ και ελάχιστα από ΠΑΣΟΚ.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στη Metron ένα 60% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής έναντι του 39% που επιθυμεί πολιτική σταθερότητα, ενώ σε μία ακόμη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες, αυτή της MRB για το Open είναι πλειοψηφικά θετική η στάση των πολιτών απέναντι στη δημιουργία νέων κομμάτων. Ως προς το τελευταίο, στη συγκεκριμένη έρευνα το 68,1% λέει πως πρέπει να δημιουργηθούν νέα κόμματα γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών, με το 25,1% να πιστεύει ότι αρκούν τα σημερινά κόμματα.

Με άλλα λόγια, το πεδίο είναι ανοιχτό, καθώς οι προσδοκίες των πολιτών για κάτι άλλο «ανεβαίνουν».

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός στα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά:

· Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis Εμφανίζει μικρή άνοδο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο (4,7% από 3,6% στην πρόθεση ψήφου και 6,1% από 4,9% στην εκτίμηση ψήφου)

· Στην έρευνα της Pulse ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 5,5% (όσο και τον Οκτώβριο) και 6,5% στην εκτίμηση ψήφου.

· Στην MRB έρχεται 7ος (τον προσπερνά και η Φωνή Λογικής) και συγκεντρώνει 3,6% στην πρόθεση ψήφου, 4,8% με αναγωγή.

Εν ολίγοις, οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να αντανακλούν την εικόνα αναμονής που εκπέμπει το κόμμα λόγω Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: «Καταθέστε τα όπλα» λέει ο Πούτιν και μιλά για «εγκληματική συμμορία» – Τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας «μπαλονιών»