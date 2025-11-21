Μαρινάκης για Ζαχάροβα: Προφανώς και δεν θα πάρουμε άδεια – Πώς οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν… μπει στην κατάψυξη

Σε παρόμοιο τόνο με τις πηγές του ελληνικού ΥΠΕΞ κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όταν στη διάρκεια του briefing του ζητήθηκε να σχολιάσει τη χθεσινή άκρως επιθετική παρέμβαση της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας – Ουκρανίας στον τομέα των μη επανδρωμένων στρατιωτικών οχημάτων.

Ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν θα πάρουμε την άδεια, προφανώς. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό».

Παράλληλα, σχολιάζοντας γενικότερα την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «σε ένα περιβάλλον με, όχι σύννεφα, κάτι πολύ χειρότερο, παγκόσμιο περιβάλλον με μια σειρά από “καταιγίδες”, ένα ταραγμένο, παγκόσμιο γεωπολιτικά περιβάλλον, η Ελλάδα ψηλώνει ουσιαστικά. Γίνεται υπολογίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Καταφέρνει και δυναμώνει επί της ουσίας. Γίνεται πύλη εισόδου ενεργειακή για όλη την Ευρώπη. Από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Μετράει η γνώμη της».

Η κρίση των… Πρεσπών

Πάντως, η χθεσινή επίθεση της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, για την απόφασή της να συνεργαστεί με την Ουκρανία στο χώρο της ανάπτυξης μη επανδρωμένων στρατιωτικών οχημάτων και της άμυνας, μπορεί να αποτέλεσε κλιμάκωση αλλά δεν ήλθε από το πουθενά.

Αντιθέτως, οι σχέσεις Αθήνας – Μόσχας βρίσκονται σε… καθοδικό σπιράλ εδώ και περίπου 7 – 8 χρόνια, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ εξουσιοδότηταν τους υπουργούς Εξωτερικών των κυβερνήσεών τους να καταλήξουν σε λύση για το όνομα της τότε FYROM. Οι κατάληξη των διαπραγματεύσεων στην ονομασία «Βόρεια Μακεδονία», η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και η ένταξη της γείτονος χώρας στο ΝΑΤΟ θεωρήθηκε ότι αποτέλεσαν απώλεια για τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.

Μάλιστα, το 2018 είχε υπάρξει και η πρώτη ανοιχτή κρίση στις σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας, καθώς η Αθήνα είχε απελάσει δύο Ρώσους διπλωμάτες και είχε απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα άλλων δύο, κατηγορώντας τους για προσπάθεια αποτροπής της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών – και η Μόσχα είχε αντιδράσει αντίστοιχα, απελαύνοντας μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στη Ρωσία.

Στο τέλος της ίδιας χρονιάς, ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα και είχε συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρ, Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών ανήκει στο παρελθόν, υπογράφηκαν διμερείς συμφωνίες και συζητήθηκαν διεθνή ζητήματα όπως το Κυπριακό, ωστόσο, ο Α. Τσίπρας δήλωσε ότι εξέφρασε στον Πούτιν την ανησυχία του για την πώληση στην Τουρκία προηγμένων όπλων, όπως το αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό σύστημα S-400.

Ρήξη για την Ουκρανία

Ωστόσο, η πραγματική ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών ήλθε μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήδη, Αθήνα και Μόσχα είχαν «ψυχρανθεί», όταν η Ελλάδα είχε καταδικάσει την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και είχε συμμετάσχει στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ωστόσο, η αμέριστη στήριξη που παρείχε από την αρχή η Ελλάδα στην Ουκρανία – με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μιλά για τη «σωστή πλευρά της ιστορίας» – οδήγησαν σε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών.

Μια πρώτη διπλωματική κρίση ξέσπασε μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας, όταν η ρωσική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε δύο χωριά της ελληνικής μειονότητας κοντά στο Μαριούπολη της Ουκρανίας, σκοτώνοντας 12 άτομα ελληνικής καταγωγής. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα, καλώντας τον Ρώσο πρέσβη. Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και ισχυρίστηκε ότι πίσω από το περιστατικό βρισκόταν το ουκρανικό ακροδεξιό/νεοναζιστικό παραστρατιωτικό Τάγμα Αζόφ. Η Αθήνα απέρριψε τους ισχυρισμούς της Μόσχας, ανακοινώνοντας στοιχεία για ρωσική εμπλοκή και στη συνέχεια, ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα στείλει αμυντικό στρατιωτικό εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Διαρκής επιδείνωση

Από εκείνο το σημείο και μετά, τα πράγματα… πήγαν νότια, που λένε και οι Αμερικανοί: στις 6 Μαρτίου, η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα για αντιρωσική προπαγάνδα, η οποία προσβάλλει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ζαχάροβα «απαράδεκτες», υπονοώντας ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιταχθεί με κανέναν τρόπο στη Ρωσία μέχρι στιγμής.

Το ρόλο του… κυνηγού της Ελλάδας ανέλαβε η Μαρία Ζαχάροβα, η οποία από καιρού εις καιρό φροντίζει να… πυροβολεί την Αθήνα: είτε απαγορεύοντας στην Ελλάδα να αποστείλει ρωσικής/σοβιετικής κατασκευής οπλικά συστήματα στην Ουκρανία , είτε μιλώντας για… σκέτη «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και κατηγορώντας την Ελλάδα για σχέδιο προσάρτησης της Κύπρου, είτε γράφοντας ότι «ο χρόνος θα τα βάλει όλα στη θέση τους, θα δείξει ποιος είχε δίκιο και ποιος – την κρίσιμη στιγμή – έδειξε έλλειψη διορατικότητας, έκανε λάθος επιλογή. Πιστεύουμε, ότι οι αιώνιοι δεσμοί που συνδέουν τους λαούς της Ρωσίας και της Ελλάδα θα αντέξουν και σ’ αυτές τις δοκιμασίες».

