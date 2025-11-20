«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» – Η ισχυρή απάντηση της Αθήνας στις απειλές της Ζαχάροβα

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» τόνισαν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι διπλωματικές πηγές επισήμαναν ότι «η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών” και προσέθεσαν ότι “είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες».

«Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

