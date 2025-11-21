Δημοσκοπήσεις: Δεν ανατρέπεται η βασική εικόνα, ποιο ρόλο θα έχουν τα κόμματα Σαμαρά και Τσίπρα

Το «τριπλό πακέτο» δημοσκοπήσεων (MRB/Open, Pulse/ΣΚΑΪ, Metron Analysis/Mega) έδωσε μια αρκετά καθαρή φωτογραφία του συσχετισμού δυνάμεων και ταυτόχρονα άνοιξε ξανά, με μετρήσιμους όρους, τη συζήτηση για τα δύο υποθετικά νέα κόμματα των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Η κεντρική εικόνα δεν ανατρέπεται: η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με σαφές προβάδισμα και μικρή ενίσχυση που οφείλεται στις ενεργειακές συμφωνίες, το ΠΑΣΟΚ σταθερά δεύτερο χωρίς να κλείνει τη ψαλίδα, ενώ από την τρίτη θέση και κάτω το σκηνικό είναι ρευστό, με μικρές μετακινήσεις που όμως αθροιστικά παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Εκεί ακριβώς «κουμπώνουν» και τα ευρήματα για τους δύο πρώην, αλλά και η κρίσιμη ερώτηση της Metron για το αν οι πολίτες θέλουν σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή.

MRB για Open: προβάδισμα ΝΔ, οριακός ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη αδιευκρίνιστη ψήφος

Στην πρόθεση ψήφου, η MRB καταγράφει ΝΔ 22%, ΠΑΣΟΚ 10,2% και τρίτη την Ελληνική Λύση με 9%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 7%, ΚΚΕ 6,6%, Φωνή Λογικής 4,5% και ΣΥΡΙΖΑ 3,6% οριακά πάνω από το κατώφλι εισόδου στην Βουλή

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ ανεβαίνει στο 29,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, η Ελληνική Λύση στο 11,9%, η Πλεύση στο 9,2% και το ΚΚΕ στο 8,7%.

Σημείο-κλειδί που εξηγεί γιατί μικρές διαφορές στην πρόθεση γίνονται μεγαλύτερα ποσοστά στην εκτίμηση: η αδιευκρίνιστη ψήφος της MRB είναι υψηλή (24,3%). Πρόκειται για «δεξαμενή» που, ανάλογα με το πώς θα μοιραστεί, μπορεί να κάνει τη Βουλή επτακομματική ή εννιακομματική.

Η MRB στο χθεσινό πρώτο μέρος της δημοσκόπησης δεν δίνει ξεχωριστό ποσοστό δυνητικής ψήφου για κόμμα Τσίπρα ή Σαμαρά. Ωστόσο αναγνωρίζει έμμεσα το σενάριο Τσίπρα στη θετική στάση προς μια πιθανή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ–Αριστεράς «με συμμετοχή και του κόμματος Τσίπρα», την οποία βλέπει θετικά το 20,8% των ψηφοφόρων. Δεν είναι «ψήφος», είναι όμως πολιτικό σήμα ότι το ενδεχόμενο μπαίνει στο μυαλό ενός κρίσιμου τμήματος του κεντροαριστερού ακροατηρίου.

Pulse για ΣΚΑΪ: ήπια ενίσχυση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, μέτρηση «ταβανιών» Τσίπρα–Σαμαρά

Η Pulse δίνει στην πρόθεση ψήφου ΝΔ 24,5% και ΠΑΣΟΚ 11,5%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8%, ΚΚΕ και Πλεύση στο 7%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, ενώ Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 βρίσκονται στο 3%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ φτάνει στο 30% και το ΠΑΣΟΚ στο 14%, με την Ελληνική Λύση στο 10% και ΚΚΕ–Πλεύση στο 8,5%.

Η Pulse σημειώνει μικρή άνοδο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ κατά περίπου μισή μονάδα σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ ΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθεροί και ΚΚΕ/Πλεύση εμφανίζουν ελαφρά πτώση.

Στην ερώτηση για νέα κόμματα πρώην πρωθυπουργών η Pulse μετρά δυνητικό εκλογικό «ταβάνι» 24% για ένα υποθετικό κόμμα Τσίπρα και 16% για αντίστοιχο κόμμα Σαμαρά ποσοστά στα οποία μετριούνται το «σίγουρα ναι» και το «μάλλον ναι». Με απλά λόγια, ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων λέει «θα το σκεφτόμουν», κάτι που αν μεταφραστεί σε πραγματικό κόμμα, μπορεί να αναδιατάξει τη δεύτερη και τρίτη θέση.

Metron Analysis για Mega: ανοδική ΝΔ, «δεξαμενές» για Τσίπρα–Σαμαρά, και το δίλημμα σταθερότητα–αλλαγή

Η Metron στην πρόθεση ψήφου καταγράφει ΝΔ 22,6% άνοδο 1,7 μονάδων, ΠΑΣΟΚ 10,4%, Ελληνική Λύση 7,8%, Πλεύση 7,6%, ΚΚΕ 5,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,7% και Φωνή Λογικής 3,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ ανεβαίνει στο 29,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, με ΕΛ 10% και Πλεύση 9,8%.

Στο σκέλος των νέων κομμάτων, η Metron βρίσκει δυνητική επιρροή 23% για κόμμα Τσίπρα (πολύ/αρκετά πιθανό να το ψηφίσει) και 16% για κόμμα Σαμαρά. Η εικόνα είναι σχεδόν ταυτόσημη με την Pulse, άρα δεν μιλάμε για μεμονωμένο «τυχαίο» εύρημα.

Το πιο βαθύ πολιτικό μήνυμα, όμως, έρχεται από την κλασική ερώτηση της Metron για τον προσανατολισμό της κοινωνίας: 60% των πολιτών από 63% στην προηγούμενη μέτρηση δηλώνει ότι χρειάζεται «πολιτική αλλαγή», ενώ 39% από 36% την προηγούμενη μέτρηση προτιμά «πολιτική σταθερότητα».

Το 39% είναι πολύ πιο ψηλό από το σημερινό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που κινείται κοντά στο 30% και δηλώνει ότι δυνητικά η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να επανασυσπειρώσει σε μια δεύτερη ή τρίτη κάλπη εκλογικά κοινά που θα της έδιναν ένα παρόμοιο ποσοστό.

Η κοινή εικόνα των τριών μετρήσεων

1. Νέα Δημοκρατία: και οι τρεις εταιρείες τη βάζουν στην πρόθεση στο εύρος 22–24,5% και στην εκτίμηση στο 29–30%. Η κατεύθυνση είναι ελαφρά ανοδική/σταθεροποιητική σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

2. ΠΑΣΟΚ: δεύτερο παντού, στο 10–11,5% πρόθεση και 13,5–14% εκτίμηση. Δεν καταγράφει κατάρρευση, αλλά ούτε και τάση σύγκλισης με τη ΝΔ.

3. Τρίτη θέση–μεσαία ζώνη: η Ελληνική Λύση προηγείται στην MRB και Pulse, ενώ στη Metron είναι κοντά με την Πλεύση. ΚΚΕ και Πλεύση που κινούνται στη «μεσαία ζώνη» με μικρές μηνιαίες διακυμάνσεις.

4. ΣΥΡΙΖΑ: παραμένει χαμηλά και σε MRB οριακά πάνω από 3%, ενώ Pulse/Metron τον βάζουν λίγο υψηλότερα (4,7–5,5%). Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει την αναμονή του κόσμου της κεντροαριστεράς και των ψηφοφόρων του για το κόμμα Τσίπρα

5. Μικρά κόμματα: Φωνή Λογικής κινείται ανοδικά με ποσοστά από 3–4,5% στην πρόθεση ψήφου. ΜέΡΑ25 εμφανίζεται σε Pulse/Metron πιο κοντά στο 3%. Άρα το σενάριο πολυκομματικής Βουλής παραμένει ανοιχτό.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για Τσίπρα–Σαμαρά μέσα σ’ αυτό το κλίμα

Οι «δεξαμενές» 23–24% για Τσίπρα και 16% για Σαμαρά (Pulse/Metron) δεν λένε ότι αύριο θα πάρουν τέτοια ποσοστά. Λένε όμως ότι:

υπάρχει πολύ μεγαλύτερος διαθέσιμος χώρος στην κεντροαριστερά για ανασύνθεση,

και υπαρκτό, αλλά μικρότερο, ρεύμα στα δεξιά που θα μπορούσε να πιέσει τη ΝΔ ή να αφαιρέσει δυνάμεις προς τον κύριο Σαμαρά από τα δεξιότερα κόμματα.

Συμπέρασμα: Η κορυφή του πολιτικού χάρτη είναι σταθερή, αλλά το έδαφος από κάτω τρέμει ελαφρά. Η ΝΔ κρατά το προβάδισμα και δείχνει να ανακτά λίγο έδαφος, το ΠΑΣΟΚ μένει δεύτερο χωρίς έκρηξη με τη βελόνα ελαφρώς να έχει κουνηθεί , και τα μεσαία–μικρά κόμματα παίζουν σε λεπτές ισορροπίες.

Όμως από την άλλη υπάρχει και το κοινωνικό μήνυμα «θέλουμε αλλαγή» (60%) που λειτουργεί σαν μόνιμη υπενθύμιση ότι η τωρινή σταθερότητα δεν είναι κοινωνικό συμβόλαιο εφ’ όρου ζωής έστω κι αν την προτιμά το 39% σήμερα . Εάν εμφανιστεί κάτι που θα πείσει ότι μπορεί να αλλάξει την σημερινή παγιωμένη εικόνα όλα μπορούν να ανατραπούν .

Διαβάστε επίσης:

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

Ελληνορωσικές σχέσεις: Από την ψυχρότητα στη ρήξη